"Этим должны заниматься правоохранители": политолог рассказал о конфликте интересов среди народных депутатов

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Многие украинские народные депутаты продолжают фактически владеть бизнесом, что запрещено украинским законодательством. Этот вопрос должны расследовать правоохранители, однако фактически в Украине сложилась ситуация, что этим вопросом никто не занимается. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Никита Трачук.

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“Ни для кого не секрет, что у нас большинство депутатов имеют тот или иной бизнес. Что они живут не на депутатскую зарплату. Не как мы все рядовые граждане – на зарплату, а на какие-то бизнес-интересы и так далее. Собственно, это, конечно, согласно нашему законодательству, это карается законом. Но, как мы видим, на депутатов это никак не распространяется. Я считаю, что в принципе этим должны заниматься какие-либо конкретные правоохранительные структуры – ГБР, прокуратура и т.д. Вопрос в том, почему они этим не занимаются. Считаю, что наша политическая система, наш политический режим – имею в виду режим чисто в политологическом смысле, – он построен таким образом, что люди, приближенные к власти, принимающие решения, оказывают какое-то влияние на ключевые решения в стране – имеют другие права. И среди этих прав – заниматься бизнесом. Возможно, они с кем-то делятся, и наверное, что так и есть”, - отметил Трачук.

Он добавил, что фактически привлечь к ответственности депутата из-за конфликта интересов могут только в случае, если тот не так голосует.

“Наказание, как таковое, для депутата-собственника бизнеса, мне кажется, может быть только в том случае, если депутат голосует не так, имеет какие-либо связи или контакты с государствами, с которыми не нужно иметь отношения. А то, что бизнес сейчас преуспевает и у депутатов тоже, и если такие депутаты "голосуют как надо" - вряд ли им что-то будет”, - считает политолог.

Добавим

Согласно закону “О статусе народного депутата”, парламентарии не имеют права заниматься какой-либо, кроме депутатской, оплачиваемой работой, за исключением преподавательской, научной и творческой деятельности, а также медицинской практики в свободный от выполнения обязанностей народного депутата время. Также депутаты не могут входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли.

Вместе с тем, некоторые нардепы пренебрегают этой нормой закона. К примеру, народный депутат Сергей Лабазюк. Он является членом аграрного комитета и фактическим собственником аграрного бизнеса. Формально группой компания Vitagro владеет его брат Петр, однако Сергей Лабазюк имеет звание “Почетного президента” компании и до сих пор обозначен на их сайте на вкладке “менеджмент”.

Напомним

За три года работы в Верховной Раде Сергей Лабазюк в почти половине случаев не голосовал за законопроекты. Почти четверть голосования он вообще пропустил.