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Фракция "Слуга Народа" собирается на заседание: обсудят кадровые вопросы

Фракция "Слуга Народа" собирается на заседание: обсудят кадровые вопросы

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сегодня, 6 сентября, планируют провести заседание фракции "Слуга Народа", где будут обсуждать кадровые вопросы. Об этом журналисту УНН сообщила народный депутат “Слуги Народа” Евгения Кравчук.

Детали

В частности, будут обсуждать кандидатуру нового руководителя Фонда государственного имущества. Как ранее сообщал источник УНН, основным кандидатом на эту должность является нардеп из фракции “Голос” Рустем Умеров.

Цитата

На вопрос, подтверждаете ли то, что основной кандидатурой на пост главы Фонда госимущества является Рустем Умеров, Кравчук ответила: "У нас сегодня будет заседание фракции – будем обсуждать".

Напомним

В феврале 2022 года Верховная Рада Украины уволила Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Решение поддержало 318 нардепов.

Источник: УНН
Теги: Фонд госимущества, Слуга народа
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