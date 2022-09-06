Переговоры с рф для доступа к погибшим и пострадавшим украинским военным в Еленовке не прекращаются, но прогресса все еще нет – Красный Крест

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Международный Комитет Красного Креста не перестает вести переговоры с российской федерацией для того, чтобы получить доступ на территорию следственного изолятора в Еленовке, где произошел теракт, в ходе которого погибли украинские военнопленные. Однако, как объяснил журналисту УНН представитель МККК в Украине Александр Власенко, на данный момент прогресса в этом вопросе нет.

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“Пока нет такого доступа. Переговоры ведутся, и они не прекращались все это время. Но, поскольку они несут конфиденциальный характер, подробности мы не можем разглашать”, – объяснил Власенко.

Детали

В то же время, он добавил, что сотрудники МККК ведут переговоры с рф не только для того, чтобы получить доступ на территорию изолятора. Главной миссией является увидеть три категории людей, которые там находились, для проведения полноценной судебно-медицинской экспертизы и оказания помощи пострадавшим.

“Речь идет о категории людей, которые ранены, и их, предположительно, перевели куда-то в медицинское учреждение. Вторая категория – это тела тех, кто погиб в результате этой трагедии. У нас есть свои эксперты для судебно-медицинской экспертизы, которые могли бы сделать выводы, был бы у них такой доступ. И третья категория людей – это те, которые не пострадали, и тоже, предположительно, находятся в каком-то другом месте. То есть, для нас важно увидеть не растрощенные стены, а людей, которые там находились”, – пояснил представитель МККК в Украине.

Власенко отметил, что как только российская сторона предоставит экспертам доступ непосредственно к украинским военным, которые находились на территории изолятора – появится возможность оказать им помощь и делать дальнейшие шаги.

“В дальнейшем, если этот доступ будет, и мы все эти три категории людей увидим, тогда уже можно будет о чем-то говорить, делать выводы, оказывать помощь людям. Если это тела – они должны быть переданы их родственниками. Но пока, могу сказать, что переговоры идут. Они не прекращались никогда. Но, к сожалению, не могу разглашать нюансы”, – констатировал спикер.

Дополнение

Отметим, что Международный комитет Красного Креста уже месяц не может получить доступ к месту гибели украинских защитников в следственном изоляторе во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, однако пытается туда попасть.

Как отметили в минобороны страны-агрессора, россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных. При этом сообщали, что оккупанты не пустили представителей МККК к военнопленным в Еленовке.

Позже, спикер МККК Александр Власенко в комментарии "Суспільному" отмечал, что сотрудники МККК дважды были в Еленовке после того, как туда переместили военнопленных: "буквально через 2-3 дня после того, как их перевезли". Однако они не имели возможности пообщаться с ними с глазу на глаз.

В то же время, МККК пытается получить доступ к пленникам, которые все еще там содержатся, а также к телам их погибших собратьев.

Верховная Рада обратилась к ООН, ЕС, ОБСЕ и другим организациям и странам из-за массовой казни украинских военнопленных в Еленовке 28 июля.

Напомним

Кровавое преступление россия совершила 28 июля на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке Донецкой области. Взрыв произошел в новом помещении для военных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось за 2 дня до взрыва, после чего в него перевели часть украинских защитников.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что неизвестно, находились ли в изоляторе в момент взрыва командир полка “Азов” Денис Прокопенко и майор морпехов 36-й ОБРМП Сергей Волына. Их местопребывание устанавливается.

В то же время, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина сообщила, что вероятнее всего, он вывезен в россию, но это еще не подтверждено.

По данным Офиса Генпрокурора за 29 июля, погибли около 40 человек, получили ранения – 130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.

По данным Главного управления разведки, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками чвк “вагнер” с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении.