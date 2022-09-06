1xBet лишили лицензий для работы в Украине

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, работавшую под брендом 1хBet, для работы в Украине. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Детали

По информации источника, сегодня по личному указанию Президента Украины Владимира Зеленского, состоялось собрание КРАИЛ на котором, в частности, и лишили лицензий ООО “Твоя беттинговая компания” (1хBet).

Напомним

Букмекерская компания 1xBet официально работала в Украине с марта, несмотря на заявления нардепов, военнослужащих, общественных деятелей и спортсменов, которые призывали разобраться с конторой из-за ее возможных российских корней.