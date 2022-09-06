В КРАИЛе подтвердили аннулирование лицензий букмекерской конторе 1xBet

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей подтвердили лишение лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, работавшей в Украине под брендом 1хBet. Об этом журналистам УНН сообщил член КРАИЛ Геннадий Новиков.

Детали

На вопрос журналиста, действительно ли во время сегодняшнего заседания Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей было решено лишить лицензий 1xBet для работы в Украине, Новиков ответил “Да”, чем подтвердил информацию, о которой УНН сообщала ранее.

В то же время, как сообщила журналистам и.о. главы КРАИЛ Елена Водолажко, все подробности относительно лицензий 1хBet уже завтра будут официально опубликованы на сайте КРАИЛ.

Напомним

Компания ООО “ТБК” номинально принадлежит украинским гражданам. В то же время, сам бренд 1xBet, по информации журналистов InformNapalm, контролируется российскими гражданами Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.

Несмотря на это, в КРАИЛ ранее сообщали, что не видят российского следа в компании, однако после призыва Президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против всего российского бизнеса, все же аннулировали лицензии 1xBet.