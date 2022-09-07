Как изменится политика Великобритании по Украине после избрания нового премьер-министра - рассказал эксперт

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и дальше продолжит политику Бориса Джонсона. Возможно, с некоторой коррекцией действий, но определенно останется неизменной поддержка Украины в борьбе с российской агрессией. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Воля.

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«Я думаю, что политика Лиз Трасс будет наследственной, то есть сохранит преемственность по отношению к той политике, которую проводил Борис Джонсон. Если говорить о внешней политике, то здесь следует иметь в виду, что Трасс была министром иностранных дел и вместе с Борисом Джонсоном является соавтором британской внешней политики последних лет. Один из главных принципов этой политики состоит в том, чтобы вернуть Британию на самые высокие лидерские позиции. Ведь долгое время Британия выглядела как союзник США и в определенной степени была в тени Соединенных Штатов. Но во времена Джонсона все увидели, что Британия – отдельный игрок в международной политике и один из самых ярких лидеров. Думаю, что Трасс такого подхода и дальше будет придерживаться. Будет ли она такой же яркой личностью на этом посту, как Борис Джонсон, – это пока вопрос без ответа. Но однозначно перед ней стоит задача войти в новейшую британскую историю не хуже премьером, чем ее предшественник», – рассказал политолог.

Детали

Он добавил, что, возможно, определенная коррекция действий произойдет, но точно неизменными будут прямые отношения с россией и Украиной. Что касается поддержки Украины, она будет оставаться не ниже того уровня, который был установлен во время премьерства Бориса Джонсона.

«Может быть, до конца года и не будет какого-то увеличения помощи и поддержки. Но точно не будет убавления. В первую очередь в Великобритании будут приняты меры по ликвидации негативных последствий по энергоносителям, росту цен, которые произошли в результате политики россии и войны. В ближайшие недели, пока новое правительство заработает, будут приниматься меры по минимизации давления на экономику, на бизнес и на обычных граждан по росту цен. В британском обществе должен пройти рубеж, когда все увидят, что российский шантаж не сработал, и несмотря на то, что россия прекратила поставки газа по "Северному потоку”, ничего не случилось, и Европа справилась. Ведь сейчас есть еще тревожность, как пережить зиму. Думаю, что в декабре этот рубеж будет пройден, а уже с началом следующего года новое британское правительство сможет расширить помощь Украине и усиливать санкции. Хотя не исключаю, что до конца года может быть расширена военно-тренировочная миссия. Но более масштабные вещи будут в январе 2023 года», – рассказал эксперт.

Относительно визита Трасс в Киев, то, как отметил политолог, он вполне возможен. Но это точно произойдет после завершения формальных процедур по формированию обновленного правительства, после программного выступления, когда Кабинет министров соберется впервые.

«Но чтобы продемонстрировать, что сохраняется политика правительства Бориса Джонсона и лидерская позиция Британии в вопросах поддержки Украины в противостоянии путинскому империализму, одного звонка Президенту Украины недостаточно, нужно прибыть в Киев лично», – отметил политолог.

Напомним

Британский политик от Консервативной партии Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II в замке Балморал.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранной премьер-министром Соединенного Королевства Лиз Трасс.