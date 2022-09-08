"Его раздражает, что Украина получает доходы" – политолог о заявлении путина об ограничении экспорта украинского зерна

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Заявление российского президента владимира путина, где звучали угрозы ограничения экспорта зерна из Украины, в который раз свидетельствует, что продовольствие, как и газ – это вопрос шантажа. Также вполне вероятно, что россия стремится “выторговать” для себя дополнительные условия. Об этом в комментарии УНН рассказала политолог Олеся Яхно.

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«Странное заявление путина, что его обманули, и Украина поставляет зерно странам ЕС, а не странам, нуждающимся в украинском зерне. Это похоже, как в свое время было с газом. Еще до полномасштабного вторжения путин начал ограничивать поставки газа через “Северный поток-1”, и нефтепровод “Дружба”, мотивируя это тем, что европейские страны занимаются экспортом этого газа, в том числе и в Украину. То есть, это еще раз доказывает, что вопрос газа и продовольствия – это вопрос шантажа. Его раздражает, что Украина получает доходы», – рассказала Яхно.

Детали

Еще одна вероятная причина этого заявления в том, что россия уже могла продать свою часть зерна.

«Потому что это соглашение стало возможным не только при посредничестве Турции, но и потому, что россия сама была заинтересована в продаже своего зерна. И я не исключаю того, что россия уже продала свою значительную часть. А значит, сейчас им нужен пересмотр сделки, возможно, ограничение или полное завершение. Если да, это доказывает, что любые соглашения, возможные с россией, носят краткосрочный характер. Также заявление может быть связано с желанием россии получить дополнительные возможности. Например, увеличить часть удобрений или других товаров», – указала политолог.

Интересно, что в заявлении путина речь шла о президенте Турции Реджепе Эрдогане, с которым он якобы должен посоветоваться. По словам политолога, это может свидетельствовать о том, что российский диктатор хотел подчеркнуть всем, что Эрдоган в торговом вопросе учитывает интересы россии.

«путин хочет показать, что Эрдоган в вопросе трехстороннего соглашения учитывает интересы россии, знает его и, возможно, были какие-то непубличные договоренности. Также возможно, что у путина есть какие-то дополнительные предложения к Эрдогану экономического характера, которые он хочет привнести в “зерновое соглашение”, поэтому и апеллировал к Турции. Ведь в военном плане, осуждении войны и статусе Крыма Турция полностью находится на стороне Украины. Но что касается торговли, она не была бы посредником, если бы не видела здесь своей экономической выгоды», – считает Яхно.

Напомним

Российский диктатор владимир путин заговорил об ограничении экспорта зерна из Украины. Он заявил, что якобы все украинское зерно не было доставлено в голодающие страны.