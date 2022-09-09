Около 30 лент либо завершены, либо на финальной стадии производства - эксперт рассказал, в каком состоянии сейчас украинская киноиндустрия

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во время войны киноиндустрия переживает сложные времена. На данный момент не снимается ни одна лента, а работники остались без дохода. Однако недавно государство возобновило финансовую поддержку украинской индустрии кино. Об этом в комментарии УНН рассказал глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач.

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«К нашему большому удивлению, кинематографу во время войны восстановили государственную поддержку. Конечно, речь не идет о каких-то колоссальных суммах, но этого достаточно, чтобы выработать определенное количество фильмов. Во время войны кинематограф способен выполнять множество функций, в том числе и терапевтическую. Хорошо известен случай, что во время финансового кризиса в начале 30-х годов в США именно кинематограф в значительной степени спас многих людей в психологическом плане. Но речь идет не только о государственной поддержке. Сейчас многие международные фонды готовы финансово поддерживать украинские киностудии, поэтому важно налаживать с ними контакты», – рассказал Тримбач.

Детали

Он добавил, что сейчас в Украине не снимается ни одна картина. Но около 30 полнометражных игровых фильмов уже отсняты и находятся в состоянии либо полной готовности, либо на завершающей стадии производства и нуждаются в еще небольшом финансировании.

«Я надеюсь, что Госкино сделает все, чтобы эти фильмы были завершены. Сейчас я наблюдаю, что спрос на украинское кино велик, как никогда. Ведь раньше публика была безразлична к украинскому кино, популярностью пользовались американское и российское кино. Сейчас ситуация изменилась», – отметил собеседник.

Что касается работников киноиндустрии, то в связи с прекращением деятельности отрасли во время войны все киноматографисты остались без дохода. Некоторые начали искать другую работу. Также, по словам эксперта, помогают зарубежные фонды и организации.

Существует и проблема реорганизации “Довженко-Центра”. Как отметил Тримбач, Союз кинематографистов вместе с другими общественными и государственными организациями борются за его сохранение.

«Почему так много институтов и община встали за это заведение? Потому что не так много столь эффективных инститов. Он выполняет и функции архива, и эффективно работал в направлении распространения и популяризации украинской экранной культуры. Здесь важно решить проблему правового характера и закрепить за Центром статус киноархива, а не издавать сомнительный приказ, дерибанящий имущество на три части. Мы как община сделаем все, чтобы этого не произошло. Ибо если общественность не может защищаться, государство превращается в тоталитарное чудовище, которым стала россия. Если мы сдаем какую-то высоту, объект, то это означает еще один шаг к узурпации власти», – рассказал Тримбач.

Напомним

Государственное агентство Украины по вопросам кино приказало реорганизовать "Довженко-Центр", что означает ликвидацию национального киноархива.

Министр культуры Александр Ткаченко отреагировал на вероятность ликвидации "Довженко-Центра" и сразу же заметил – на Госкино влияния не имеет, но фильмофонд "не должен ни в коем случае быть под угрозой".