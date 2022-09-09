Нафтогаз начинает новый арбитраж против Газпрома: что известно

КИЕВ. 9 сентября. УНН. НАК "Нафтогаз" подал прошение об арбитраже против "Газпрома" в Международный арбитражный суд. Об этом сообщил глава НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко в Facebook, передает УНН.

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По словам Витренко, поскольку транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или плати", а россияне, начиная с мая, качают и платят меньше, чем предусматривает соглашение, мы требуем от Газпрома рассчитаться в полном объеме. Как это описывает договор.

"Мы используем наш опыт побед над россиянами в арбитраже и заставим их заплатить и в этот раз. При чем это только начало, Нафтогаз оценивает возможность заявления дополнительных условий", - подчеркнул глава Нафтогаза.

По его словам, "... нам нужно не только выиграть войну против Газпрома, но еще и победить россию в ее захватнической войне против Украины. И хотя арбитраж – это всегда сложный и длительный процесс, я верю, что Нафтогаз повторит успех Стокгольма-2019.

И Украина тоже обязательно победит!"

Добавим

В Нафтогазе добавили, что подали Прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) по действиям ПАО "Газпром" (российская федерация). Место проведения арбитража – Цюрих (Швейцария).

"Нафтогаз требует от Газпрома средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что по транзитному контракту "Нафтогаз" сможет идти в международный арбитраж по действиям Газпрома в следующем месяце.