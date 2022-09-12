Офис Генпрокурора проверит руководителя Запорожской областной прокуратуры Приходько – нардеп

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В рамках масштабных проверок в органах прокуратуры Офис Генпрокурора проверит сбежавшего из региона в начале полномасштабной войны руководителя Запорожской областной прокуратуры Виктора Приходько. Об этом в комментарии УНН рассказала нардеп Юлия Яцик.

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“Мы с генпрокурором обсуждали ситуацию в областных прокуратурах, потому что, к сожалению, и наш господин Приходько с первых дней войны скрылся, и его в области не было. И генпрокурор Костин сказал, что по всем этим фактам будут проведены служебные проверки и дана оценка их действиям. И, конечно, кадровые назначения будут с учетом”, – указала Яцик, добавив, что кадровые решения могут касаться и Приходько.

Детали

Народная избранница также рассказала, что сейчас формируется штат Офиса Генпрокурора и следующий шаг – это проверка областных прокуратур, потому что к ним очень много вопросов, особенно к тем, которые находятся в прифронтовых территориях.

Напомним

Запорожский бизнес-союз требует уволить главу Запорожской областной прокуратуры Виктора Приходько. Там отмечают, что прокурор стоит в стороне от резонансного дела относительно вероятного хищения гуманитарной помощи запорожскими топ-чиновниками. В то же время он по заказу организует давление на местный бизнес.

Кроме того, запорожские правоохранители, в том числе и прокуратура, могут быть причастны к хищению гуманитарной помощи в области. Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко отметил, что у них была своя выгода от хищений гуманитарной помощи. Мол, именно поэтому дело не расследовалось, пока не вмешалось НАБУ.

В то же время, по словам Юлии Яцик, именно Приходько изменил подследственность дела о хищении с ГБР на местную полицию, что завело расследование в тупик.