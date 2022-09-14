Лицензий лишили - санкции не наложили: министр Кабинета министров не ответил по поводу будущего 1хBet в Украине

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Пресс-служба министра Кабинета министров Олега Немчинова отказалась отвечать

на вопросы журналистов УНН по поводу наложения санкций на ООО “ТБК”, бренд 1xBet и все сайты этой пророссийской букмекерской конторы, которой недавно аннулировали лицензии в Украине.

Детали

В пресс-службе Немчинова порекомендовали обратиться журналистам с вопросами о внедрении санкций против 1xBet в Бюро экономической безопасности и Комиссиию по регулированию азартных игр и лотерей, куда журналисты уже направили запросы.

В то же время именно министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телемарафона “Единые новости” официально озвучивал информацию об аннулировании лицензий пророссийской букмекерской конторе и внедрении санкций в отношении других букмекеров.

Цитата

“Было инициировано наложение санкций на несколько десятков юридических лиц, среди которых все национальные российские операторы лотерей, букмекерские компании, а также компании, осуществляющие деятельность казино и залов игровых автоматов. Фактически это шаг к тому, чтобы эти компании так же подпадали в дальнейшем под европейские и американские санкции.

В частности, среди таких компаний есть компания, которая напрямую финансирует вооруженную агрессию российской федерации – это ООО “Букмекер паб”, которая является владельцем бренда 1хСтавка”, - сообщил Немчинов.

Во время эфира он также сообщил и об аннулировании лицензии ООО “ТБК” (бренд 1xBet).

“КРАИЛ по представлению Бюро экономической безопасности рассмотрела вопросы ООО “ТБК”, которые проводили свою деятельность в Украине под брендом 1xBet. Поскольку было выявлено существенное нарушение в представлении документов на получение украинской лицензии, КРАИЛ эти лицензии аннулировал”, - заявлял министр Кабинета министров Украины.

Однако, несмотря на аннулирование лицензий и заявления чиновников, все сайты 1xBet до сих пор доступны игрокам из Украины, а на бренд и компанию не наложены никакие санкции.

Напомним

6 сентября Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, работавшая под брендом 1хBet, для работы в Украине.

В документах, обнародованных Комиссией подчеркивалось, что в документах, которые подала ООО “ТБК” (1xBet), когда получала лицензии для работы в Украине, были обнаружены недостоверные сведения в контексте связи ООО “ТБК” (1xBet) с государством-агрессором.

Мол, директор ООО “ТБК” (1xBet) имел доверенность на представление интересов предприятий-нерезидентов Украины, конечным собственником которых является гражданин российской федерации. Именно поэтому КРАИЛ решила аннулировать лицензии букмекера 1xBet. Контроль за исполнением решения возложен на и.о. Председателя Комиссии Елену Водолажко.