"Изменения могут быть непрогнозируемыми для верхушки российской власти" – политолог о требовании муниципальных депутатов отставки путина

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Петиция депутатов муниципального уровня об отставке путина – это свидетельство о начале изменений внутри россии. И хоть эти изменения неотвратимы, однако может пройти достаточно долгий период времени на их реализацию. Об этом в комментарии УНН рассказала политолог Олеся Яхно.

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«Я считаю, что любая активность внутри рф – это позитив для нас. Ведь владимир путин хочет перенести всю внутреннюю проблематику наружу и оправдывать войной любые ужесточения режима и ограничения прав населения. А когда происходят процессы, привлекающие внимание к проблемам внутри самой россии, это говорит о том, что долго удерживать ситуацию за счет внешнего фактора и делать вид, что это спецоперация, а не война, все же не удастся. Но до падения режима или смены курса, мне кажется, еще долго. Может пройти длительный путь внутри россии. Разве что произойдет какое-то форсмажорное событие, кардинально изменившее реалии», – рассказала политолог.

Детали

Но подобные заявления в россии, хоть и на муниципальном уровне, но все же от политиков, свидетельствуют о начале изменений внутри рф. Ведь россия делает ставку на политический кризис на Западе, где наблюдается дефицит энергоносителей и рост цены на них, а также в Украине, где пропаганда отмечает разрушенную инфраструктуру. путин надеется, что данные процессы приведут к психологической усталости от войны, а также политическому кризису и разрушению единства в странах ЕС, что может сыграть в пользу россии.

«Однако проблемы Украины и стран Запада ясны. Они преимущественно экономические и военные, если говорить об Украине. А вот проблемы россии абсолютно непрогнозируемы, ни для самой россии, ни для всего мира. Все содержалось на силовом, административном и пропагандистском компоненте. Если изменится какой-либо из этих компонентов, “начинает сыпаться” все остальное. Мне кажется, что эти процессы могут происходить синхронно и на уровне граждан, и на уровне политических элит. Россияне начнут ощущать действие санкций и близкое присутствие войны, в частности, в регионах, близких к границе россии с Украиной или в Крыму. А на уровне элит начнется понимание, что курс, куда все двигается, бесперспективен», – отметила Яхно.

Политолог считает, что россия не сможет в условиях 21 века долго находиться в концепции изоляции. Ведь для этого нужно иметь ресурсы, в том числе и сильную экономику. Кроме того, с контрнаступлением Украины приходит осознание все большего числа россиян, что война проиграна, а территории, захваченные за последние полгода, ВСУ постепенно возвращают.

«Сейчас важно для тех, кто претендует на новую роль в российских реалиях, это будущие или действующие российские политики, которые не согласны с данным курсом и хотят перемен, делать смелые заявления на разных уровнях и формировать альтернативу. Не только в виде смены политического режима, а в виде концепции приемлемости россии, если это вообще сейчас возможно, как страны в 21 веке. Ведь несогласные и молчаливые россияне, а я уверена, что их достаточное количество, рассуждают о том, чтобы не было еще хуже. Эти люди должны видеть альтернативу действующему курсу и режиму. Так что подобные заявления, даже политиков муниципального уровня привлекают внимание простых граждан в россии», – рассказала Яхно.

Политолог считает, что изменение курса в россии неотвратимо, это лишь вопрос времени. А подобных заявлений на разных уровнях будет становиться все больше.

«Политики россии привыкли к виртуальности, созданной пропагандистской картинкой, и воспринимают ее как реальность. Но, как показывает опыт СССР, например, с войной в Афганистане, эта виртуальность может потом сильно расходиться с реальными процессами на уровне общества. А поскольку в россии никто вообще не занимается изучением настроений в республиках и регионах, то изменения могут быть неожиданными и непрогнозируемыми для верхушки российской власти», – считает политолог.

Напомним

Депутаты 18 муниципальных районов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино призвали к отставке путина.