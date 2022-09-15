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"Сгущаются тучи из-за подозрения в коллаборационизме": политолог объяснил инициативу Яценко оставить нардепов на "минималке"

"Сгущаются тучи из-за подозрения в коллаборационизме": политолог объяснил инициативу Яценко оставить нардепов на "минималке"

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Народный депутат Антон Яценко подал популистский законопроект о снижении зарплат парламентариев до “минималки”, ведь его обвиняют в сотрудничестве со страной-агрессором. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Владимир Цыбулько.

Цитата

“Тупой популизм, который используется, чтобы заполнить какую-то информационную паузу (...). Они подавляют достоинство Верховной Рады, на самом деле. Если кто-то думает, что это (законопроект об уменьшении зарплат нардепов до “минималки” - ред.) такой популярный жест, это выглядит тупо, необоснованно, учитывая то, как у нас построены теневые доходы депутатов (...).

Яценко это внес потому, что над ним начинают сгущаться тучи с подозрением в коллаборации с агрессором. Поэтому он сделал шаг вперед”, - отметил политолог.

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Напомним

Антон Яценко в своем законопроекте предлагает на период действия военного положения отменить все льготы и привилегии для народных избранников, а также установить их зарплаты на уровне минималки.

В антикоррупционном комитете ВР также считают, что такая инициатива несет в себе коррупционные риски. 

А в бюджетном Комитете ВР назвали эту инициативу популистской

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект
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