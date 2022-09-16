В правоохранительном комитете ВР считают необходимым проверить запорожского прокурора Приходько

КИЕВ. 16 сентября. УНН. На заседании правоохранительного комитета озвучили претензии к руководителю Запорожской областной прокуратуры Виктору Приходько. Председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры Владлен Неклюдов считает, что в отношении прокурора должна быть проведена проверка. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

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“Должна быть проверка в отношении него (Виктора Приходько, - ред.). Объективная проверка, которая должна ответить на поставленные Яцык (народный депутат Юлия Яцык, - ред.) вопросы. Я сам не из Запорожской области, я не знаю и объективно не могу сказать – подтвердить или опровергнуть эти факты. Думаю, что это как раз компетенция Генпрокурора – организовать проведение проверки, и дать ответы на вопросы которые задала Яцык. Он (Приходько, - ред.) не участвовал в заседаниях нашего комитета. Я только слышал о том, как в рубрике «разное» на комитете Яцык говорила и о главе НПУ, и о прокуроре Запорожской области. Нужна проверка”, - отметил Неклюдов.

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Нардеп также подчеркнул: если не провести проверку в органах прокуратуры, то существует риск, что там будут работать коллаборационисты.

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“В Офисе же не знают кто сотрудничал с коллаборационистами, сотрудничали или нет. Если это не проверить – это риск того, чтобы коллаборационисты будут работать, и будут известную им информацию передавать. Это серьезные риски”, - добавил нардеп.

Напомним

Ранее нардеп Юлия Яцык рассказала, что руководитель Запорожской областной прокуратуры Виктор Приходько изменил подследственность дела о хищении гуманитарной помощи в области, что завело расследование в тупик. Также она отметила, что Приходько с первых дней войны не было на рабочем месте.

Добавим, что к запорожскому прокурору есть претензии и со стороны местного бизнеса. Тамошний бизнес-союз требует уволить Приходько. Там отмечают, что он организовывает давление на местный бизнес, выполняя частные заказы.

Представители запорожских предприятий жаловались, что Приходько использует уголовные дела, устраивает обыски на предприятиях и допросы сотрудников, что препятствует их деятельности.