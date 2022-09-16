Как букмекерская контора 1xBet работает в мире и кто ее основатели - расследование

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Пророссийская букмекерская контора 1xBet запрещена в Великобритании, Бельгии, Нидерландах и в ряде других стран. Несмотря на аннулирование лицензий для работы в Украине, сайты компании до сих пор доступны и продолжают работать. Об этом говорится в расследовании УНН “Политическая слепота” КРАИЛ: какие признаки российского происхождения 1хBet не замечала комиссия”.

Владельцы компании

Контора имеет брянских учредителей - трех россиян: Романа Семиохина, Сергея Каршкова и Дмитрия Казорина. Все они есть в базе “Миротворца”.

Несмотря на то, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которая выдавала лицензии 1xBet для работы в Украине заявляла, что компания не имеет “российских корней”, Каршков и Семиохин уже давно лично признались в своей причастности к букмекеру.

Еще до начала полномасштабной войны, журналисты российского Forbes обнародовали интервью с Семиохиным и Каршковым.

В титрах интервью Семиохин значится как создатель 1xBet, а Каршков - как бизнесмен. Во время интервью, Семиохин рассказывал много нюансов работы 1xBet: отмечал, что они занимаются только букмекерством, а казино, которые также представлены на сайте 1xBet, - не имеют к ним прямого отношения.

“Нет одного владельца всей этой штуки (1xBet - ред.). В нескольких странах - по несколько владельцев. Мы владельцы платформы, да. Но платформа распродана по разным странам. Это как Макдональдс - есть формат, есть стандарт, есть понятная бизнес-модель, которую они транслируют в разные регионы. Владельцем бренда является одна иностранная компания. Она не имеет к нам отношения, потому что мы не на себя ее оформляли”, - рассказали в интервью Каршков и Семиохин.

Во время интервью они отмечали, что именно Семиохин придумал 1xBet, организовал для этого компанию и до сих пор занимается поддержкой букмекера. Каршков же занимался и занимается пиаром компании, и продвижением бренда в разных странах.

На вопрос журналиста о возможной стоимости 1xBet, Каршков и Семиохин засмеялись и сказали, что он никому, кроме них не нужен.

Журналисты УНН проверили формат “макдональдса”, по которому функционирует 1xBet.

Действительно, исходя из слов Семиохина и анализируя сложную систему компаний, прямого выхода на Семиохина, Каршкова и Казорина нет, однако журналисты УНН обратили внимание вот на что: бренд 1xBet принадлежит компании Navasard Limited, учредителями которой, как следует из схемы, являются Bulvarsio LTD и Troodos Limited. В свою очередь, компания Troodos Limited является учредителем компании Wagerfair LTD, директором которой является гражданка рф Екатерина Зыкова.

Другие же компании, зарегистрированные, в частности, на Кипре часто управляются людьми, для которых регистрация компаний в оффшорной зоне, вероятно, является способом заработка.

Аннулированная лицензия

Материнская компания 1XCorp NV, на основе которой 1xBet и имеет лицензии для проведения букмекерской деятельности, зарегистрирована на Кюрасао. Однако 6 мая 2022 года она была признана банкротом из-за многочисленных жалоб игроков на невыплату выигрышей.

В то же время само дело о банкротстве продолжалось еще до того, как 1xBet получила лицензию и КРАИЛ должна была бы обратить на это внимание. Тем более, что дело касалось обмана игроков.



Да и в целом - все основные сайты 1xBet доступны по лицензии, открытой на другую компанию, что вообще ставит под сомнение наличие непосредственно у 1X Corp NV лицензии.

Российский бизнес учредителей

Сегодня Каршков, Семиохин и Казорин находятся в федеральном розыске россии. Однако это вовсе не мешает россиянам иметь успешный бизнес в стране-агрессоре. Там они, за исключением Казорина, до сих пор являются владельцами компаний «Авангард», «Инвестком», «Инвестстрой», «Инсистем», «Мегаполис-Чебоксары», «Сити-Холл», «Бизнес-Сити Смоленск», «Рестобар» и других.

Букмекеры в целом владеют более чем 150 объектами недвижимости в Брянске, Липецке, Рязани, Белгороде, Смоленске, Чебоксарах, Челябинске и Москве. Общая стоимость превышает 1,5 млрд рублей. Речь идет в том числе о гостиницах, более десятка квартир, коммерческих помещениях, крытом рынке стройматериалов, торговых и офисных центрах. В Москве Семиохин владеет офисами в небоскребах "Сити".

Несмотря на все это, россияне по факту до сих пор продолжают вести свой букмекерский бизнес в Украине. И повлиять на закрытие всех сайтов их конторы 1xBet могут только чиновники, которые своим решением могут наложить санкции и окончательно ограничить доступ и заблокировать все сайты букмекерской конторы 1xBet.