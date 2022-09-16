Черкасский активист рассказал об угрозах со стороны нардепа Яценко

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Председатель Движения национального развития "Единая Сила" Владимир Нетребенко заявил, что нардеп Антон Яценко угрожает ему уголовными делами. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

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“Угрожает тем, что отправит меня в армию, якобы я "уклонист" какой-то. И надо проверить меня на мошенничество, потому что я, якобы, собирал средства на набор для разминирования. Мол, он доведет это дело и посадит меня, потому что я, якобы, мошенник, который с людей собирает деньги и присваивает их себе. Далее он сказал, что я угрожал нардепу, и он обратится в правоохранительные органы, чтобы меня привлекли к уголовной ответственности. Только я не знаю, где я угрожал нардепу. Если я говорю, что он коллаборант, то я не знаю, где я там угрожаю”, - отметил Нетребенко.

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Напомним

Владимир Нетребенко ранее подавал заявление в НАБУ и САП против Антона Яценко относительно коррупционных схем, к которым может быть причастен нардеп.

Отметим, что сам Яценко уже не впервые пытается бороться с оппонентами, инициируя против них уголовные дела. Ранее он инициировал ряд дел против главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

Отметим, что Табурец в свою очередь подал иск против Яценко о защите чести и достоинства.