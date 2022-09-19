В Минюсте рассказали, кто должен инициировать введение санкций против пророссийского букмекера 1xBet

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Министерстве юстиции Украины заявили, что Комиссия по регулированию государственных игр и лотерей должна инициировать введение санкций против пророссийского букмекера 1xBet, который ранее имел лицензии для работы в Украине, выданные ООО “Твоя беттинговая компания”. Об этом в Минюсте сообщили в ответ на запрос журналистов УНН.

Цитата

“Предложение о применении санкций должно содержать сведения о действиях лиц и факты, подтверждающие наличие оснований для их применения, а потому инициировать такое предложение должен государственный орган, в распоряжении которого находятся информация, сведения, которые могут быть использованы в качестве обоснования предложения в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО - ред.) (...) Реализация государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей, а также осуществление государственного надзора (контроля) за рынком азартных игр, в лотерейной сфере, относятся к основным задачам КРАИЛ”, - сообщили в Минюсте.

Контекст

6 сентября Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, которая работала в Украине под брендом 1хBet.

По результатам проверки информации в документах, которые подала ООО “ТБК” (1xBet), когда получала лицензии для работы в Украине, были обнаружены недостоверные сведения в контексте связи ООО “ТБК” (1xBet) с государством-агрессором.

В то же время официальный сайт с доменным именем 1xbet.ua, на который Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдавала лицензии россиянам, не работал в Украине вообще, однако все сайты-зеркала, несмотря на аннулирование лицензий до сих пор доступны для украинских игроков: на них можно ставить ставки, играть в онлайн-казино и игры.

Кроме того, россияне, которые причастны к созданию 1xBet - Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин до сих пор не попали в санкционный список Украины.