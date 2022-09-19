Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,46 -0,0530 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сезонные заболевания и COVID-19: эпидемиолог рассказала о прогнозах и как обезопасить себя
Сезонные заболевания и COVID-19: эпидемиолог рассказала о прогнозах и как обезопасить себя
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Архив
8595

"Это деструктив": глава Черкасской ОГА отреагировал на упреки нардепов в свою сторону

"Это деструктив": глава Черкасской ОГА отреагировал на упреки нардепов в свою сторону

Игорь Табурец

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец отреагировал на упреки народных депутатов Антона Яценко и Виталия Войцеховского, которые требуют его увольнения. Их обвинения в свою сторону он назвал деструктивными. Об этом Табурец рассказал в комментарии УНН.

Цитата

“Если критика конструктивная – это хорошо, потому что она способствует развитию, позволяет увидеть определенный вопрос шире и придирчивее, делает решения более эффективными. То есть это работает на пользу. Если мы говорим о политических заявлениях-обвинениях – это деструктив, который имеет определенные мотивы. Я всегда открыт к конструктивному диалогу, который имеет целью развитие нашей Черкасской области. А участвовать в грязных кампаниях не буду”, - отметил Табурец.

Напомним

Нардеп Антон Яценко инициировал несколько уголовных дел против главы Черкасской ОГА Игоря Табурца и неоднократно требовал его увольнения. В своих обвинениях Яценко, в частности, ссылался на видео блогера, которого уже уличали в распространении фейков.

Отметим, что Табурец в свою очередь подал иск в суд против Яценко о защите чести и достоинства.

Добавим, что сам Яценко, который ранее был членом “Партии регионов”, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину исчез из Черкасской области. Его не видели на родном округе в Умани, а также он отсутствовал в Верховной Раде во время голосования за введение военного положения в Украине.

Черкасский политик Андрей Дикун рассказал, что в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, который сбежал из Украины в 2014 году. Как рассказал Дикун, в свое время Яценко работал под его руководством. 

Источник: УНН
Теги: Украина, Черкассы и Черкасская область, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.