"Это деструктив": глава Черкасской ОГА отреагировал на упреки нардепов в свою сторону

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец отреагировал на упреки народных депутатов Антона Яценко и Виталия Войцеховского, которые требуют его увольнения. Их обвинения в свою сторону он назвал деструктивными. Об этом Табурец рассказал в комментарии УНН.

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“Если критика конструктивная – это хорошо, потому что она способствует развитию, позволяет увидеть определенный вопрос шире и придирчивее, делает решения более эффективными. То есть это работает на пользу. Если мы говорим о политических заявлениях-обвинениях – это деструктив, который имеет определенные мотивы. Я всегда открыт к конструктивному диалогу, который имеет целью развитие нашей Черкасской области. А участвовать в грязных кампаниях не буду”, - отметил Табурец.

Напомним

Нардеп Антон Яценко инициировал несколько уголовных дел против главы Черкасской ОГА Игоря Табурца и неоднократно требовал его увольнения. В своих обвинениях Яценко, в частности, ссылался на видео блогера, которого уже уличали в распространении фейков.

Отметим, что Табурец в свою очередь подал иск в суд против Яценко о защите чести и достоинства.

Добавим, что сам Яценко, который ранее был членом “Партии регионов”, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину исчез из Черкасской области. Его не видели на родном округе в Умани, а также он отсутствовал в Верховной Раде во время голосования за введение военного положения в Украине.

Черкасский политик Андрей Дикун рассказал, что в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, который сбежал из Украины в 2014 году. Как рассказал Дикун, в свое время Яценко работал под его руководством.