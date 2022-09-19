"Нарушает волю Президента и волю народа": экс-депутат о работе 1xBet в Украине несмотря на аннулирование лицензии

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Несмотря на аннулирование лицензий 1xBet в Украине, все сайты-зеркала букмекера до сих пор доступны для украинских игроков: на них можно делать ставки, играть в онлайн-казино и игры. По мнению экс-депутата Андрея Павловского тот факт, что на 1xBet до сих пор не наложили санкции и не запретили его полную работу в Украине - является нарушением воли Президента и всего украинского народа, передает УНН.

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“Это нарушает не только волю Президента, который дал поручение разобраться, навести порядок в отрасли, но и волю граждан Украины, которые дважды собирали необходимое количество голосов, чтобы прекратить это безобразие. 1xBet - действительно российская компания, аффилированная с российскими владельцами и я так понимаю, что часть средств, которую они здесь зарабатывают, уплачивается потом как налог в госбюджет рф, за счет которого российское правительство покупает оружие и боеприпасы, которыми убивают украинских солдат и мирных граждан. Поэтому это действительно недопустимые вещи”, - подчеркнул Павловский.

Контекст

В Министерстве юстиции Украины заявили, что Комиссия по регулированию государственных игр и лотерей должна инициировать введение санкций против пророссийского букмекера 1xBet.

Ранее КРАИЛ лишила лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, которая работала в Украине под этим брендом.

По результатам проверки информации в документах, которые подала ООО “ТБК” (1xBet), когда получала лицензии для работы в Украине, были обнаружены недостоверные сведения в контексте связи ООО “ТБК” (1xBet) с государством-агрессором. Однако несмотря на это, букмекерская контора 1xBet до сих пор доступна в Украине.