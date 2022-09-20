Обвинил в мошенничестве: волонтер подаст в суд на нардепа Яценко за клевету

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Черкасский волонтер Владимир Нетребенко планирует судиться с народным депутатом Антоном Яценко касательно защиты своих чести и достоинства. Парламентарий обвинил волонтера в мошенничестве и даже инициировал против него уголовное дело. Об этом Владимир Нетребенко рассказал в комментарии УНН.

Детали

Антон Яценко обвиняет Нетребенко в присвоении средств, которые тот собирал на наборы для разминирования. Волонтер все обвинения нардепа отвергает. Он рассказал, что имеет все документы, подтверждающие - приобретенные им наборы были переданы военным.

Цитата

“Депутат начал мне рассказывать, что мне делать, как мне лучше заниматься волонтерской деятельностью, что я мошенник, что я собираю на набор для разминирования. У меня есть соответствующие документы из воинской части в Черкассах, где они просят меня помочь с покупкой. Сейчас я с адвокатами буду подавать иск, чтобы привлечь его (Яценко, - ред.) к ответственности за мою честь и достоинство. У меня есть, конечно, и письмо, что они (военные - ред.) получили набор и поставили его на баланс”, - рассказал Нетребенко.

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Он также отметил, что неприязнь со стороны нардепа, вероятно, связана с тем, что Нетребенко критикует Яценко за то, что тот указывает, что делать волонтерам, а также критикует местную власть, хотя сам в начале войны сбежал из области.

“Я ему перешел дорогу, потому что все те люди, которые занимаются волонтерской деятельностью должны будто бы спрашивать у Яценко, можно ли делать так или так. (...) Это человек, который по сути должен был встречать россиян с флагом, но не удалось, потому что его друзья - Сальдо и другие коллаборационисты на Херсонщине - уже врезали дуба, а Яценко был здесь. Теперь он стал патриотом. Две недели его не было первых, теперь стал патриотом”, - добавил волонтер.

Напомним

Ранее иск против Яценко по защите чести и достоинства подал глава Черкасской ОГА Игорь Табурец. Нардеп обвинял его во взяточничестве и также инициировал против него уголовные дела. Суд должен рассмотреть иск Табурца 13 октября.

Отметим, что в своих соцсетях Антон Яценко неоднократно забрасывал обвинения в сторону главы ОГА, опираясь на информацию от блогера, которого ранее уже разоблачали в распространении фейков.