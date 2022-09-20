Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей еще не нашла оснований, чтобы инициировать введение санкций против 1xBet

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей еще не нашла оснований, чтобы инициировать введение санкций против букмекерской конторы 1xBet. Об этом журналистам УНН сообщили в пресс-службе ведомства.

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«КРАИЛ прорабатывает данный вопрос (введение санкций, - ред.) и в случае наличия оснований внесет в установленном порядке предложения по применению санкций», - заявили в КРАИЛ.

Ранее в Комиссии в целом не видели российского следа букмекерской конторы 1xBet, которой они выдали лицензии для работы в Украине уже во время полномасштабного вторжения России.

Однако после личного поручения Президента Украины Владимира Зеленского и письма от Бюро экономической безопасности, в котором сообщалось о связи букмекера со страной-агрессором, в КРАИЛ в конце концов аннулировали лицензии.

Несмотря на это, все сайты-зеркала букмекера до сих пор доступны для украинских игроков: на них можно делать ставки, играть в онлайн-казино и игры.