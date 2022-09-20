"Демилитаризованная зона до белгорода" - военный эксперт об условиях нашей безопасности после Победы
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украина должна требовать от России установления не менее 50 км демилитаризованной зоны. Это даст потенциальную защиту нашим приграничным территориям. Об этом журналисту УНН рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Демилитаризованная зона должна стать одним из условий, которые мы их поставим перед рф после Победы.
Цитата
«В идеале, чтобы россия не доставала реактивной артиллерией, или С-300 – это демилитаризованная зона как минимум до Белгорода, если не дальше. Это как минимум. Я убежден, что надо будет этого требовать от россии после нашей победы, чтобы, как минимум, 50 км зона с их стороны была демилитаризована», - считает эксперт.
Что до того, что делать сейчас, когда россия продолжает обстрелы Харькова и приграничных территорий, то Мусиенко предлагает – бить по огневым позициям врага, в частности, на приграничных территориях россии.
«Восточные рубежи так же надо удержать, чтобы враг не имел никаких шансов, в ближайшей перспективе я думаю, что он их и не будет иметь», - добавил эксперт.
Мусиенко считает, что сейчас враг пытается отомстить за контрнаступление ВСУ и старается буквально уничтожить все на своем пути.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военный эксперт объяснил, как ВСУ удалось осуществить молниеносное и успешное контрнаступление на Харьковщине
Контекст
Враг регулярно обстреливает приграничные территории Черниговской, Сумской областей, а также наносят ежедневные удары по Харькову и области.