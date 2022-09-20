"Должны быть молниеносные кадровые решения" - нардеп о давлении запорожского прокурора Приходько на местный бизнес

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Офис Генпрокурора должен принять кадровые решения в связи с давлением руководителя Запорожской областной прокуратуры на местный бизнес. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат Григорий Мамка.

Детали

По словам парламентария, факты о давлении прокура на предприятия должны быть задокументированы и переданы в Офис Генпрокурора и, если они подтвердятся, кадровые решения должны быть приняты как можно скорее.

Цитата

“Гипотетически, если есть факты по давлению на бизнес, то давление происходит через кого-то, не лично, это понятно. Такие факты должны быть документированы, а виновные - отправлены за решетку. Обратите внимание у нас же есть органы – инспекция Офиса генерального прокурора, которая должна документировать и выявлять такие факты и составлять основания для внесения сведений в ЕРДР. Если есть наработки и информация отнесена Генпрокурору – должны быть молниеносные кадровые решения. Если не возникает таких кадровых решений, то кто-то уважаемый просил, чтобы он был на должности. И второе – необходимо контролировать его работу каким образом он справляется с выполнением своих служебных обязанностей”, - отметил Мамка.

Добавим

По словам нардепа Юлии Яцык, в начале полномасштабного вторжения России в Украину прокурора Приходько не было в Запорожской области, что также должно быть основанием для проверки. Григорий Мамка отметил: “Если человек не ходит на работу, он должен быть уволен генпрокурором, а в настоящее время увольнений нет”.

Напомним

Запорожский бизнес-союз требует уволить главу Запорожской областной прокуратуры Виктора Приходько. Там отмечают, что прокурор стоит в стороне от резонансного дела в отношении вероятного хищения гуманитарной помощи запорожскими топ-чиновниками. В то же время он по заказу организовывает давление на местный бизнес.

Добавим, что сейчас Офис Генпрокурора проводит проверку в органах прокуратуры, в частности, в прифронтовых регионах. В правоохранительном комитете Верховной Рады считают, что, в том числе должна быть проведена проверка и руководителя Запорожской областной прокуратуры Виктора Приходько.