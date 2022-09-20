Глава Киевской ОВА Кулеба рассказал о важности работы обуховского бумажного комбината

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Киевский картонно-бумажный комбинат является важным для Обухова и Киевского региона, потому что обеспечивает рабочие места, отапливает часть города Обухов и платит налоги в бюджеты разных уровней. Об этом в комментарии журналистам УНН сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Цитата

“На территории предприятия (ККПК - ред.) есть котельная, которая отапливает часть города (...) Важно, чтобы котельная работала независимо от того, какие там следственные действия будут происходить (...) И органы местного самоуправления, несмотря на то, в каком состоянии предприятие, должны обеспечивать теплом весь город. Если необходимо будет вмешательство областной военной администрации, то мы, конечно, вмешаемся и будем помогать всеми способами.

На сегодняшний день важно, чтобы предприятие работало, платило налоги в бюджет государственный, и непосредственно чтобы местная территориальная громада получала средства. Понятно, что во время военных действий важно, чтобы люди сохранили свои рабочие места и могли спокойно работать”, - сообщил глава ОВА.

Контекст

Несмотря на арест активов Киевского картонно-бумажного комбината и его корпоративных прав, комбинат продолжит обеспечивать теплом и горячей водой жителей Обухова, предприятия Трипольского промузла и хозрасчетные учреждения города во время отопительного сезона.

По словам представителей Киевского КПК, количество их потребителей сейчас составляет почти 21 тысячу, а это – ориентировочно 80% потребителей города Обухова, которым предоставляются услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды.

Напомним

На протяжении уже 20 лет владельцем Киевского КПК является австрийская компания Pulp Mill Holding (100% акций). За время, пока Pulp Mill Holding владеет ЧАО «Киевский КПК», компания инвестировала в комбинат более 360 млн евро, направляя все заработанные средства на развитие комбината.

По состоянию на сегодня ККБК получил от Европейского банка реконструкции и развития очередной инвестиционный транш в размере 25 млн евро, а компания Pulp Mill Holding выступила гарантом по кредитным обязательствам ЧАО “Киевский КПК”. В то же время задолженность ЧАО “Киевский КПК” перед материнской компанией на сегодня составляет около 16 млн евро.