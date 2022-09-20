Нардеп от "Слуги народа" предложил наложить санкции на пророссийского букмекера 1xBet, а активы - национализировать

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Народный депутат от “Слуги народа ”, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предложил наложить санкции на пророссийского букмекера 1xBet, все сайты-зеркала которого, несмотря на аннулирование лицензии, до сих пор доступны для украинских игроков: на них можно делать ставки, играть в онлайн-казино и игры, передает УНН.

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“Если у этой компании (1xBet - ред.) есть какие-то активы, которые могут быть использованы для Украины - их надо конфисковывать, национализировать и т.д. и накладывать санкции на компанию, если нет других вариантов”, - сообщил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей еще не нашла оснований чтобы инициировать введение санкций против букмекерской конторы 1xBet.

Ранее в Комиссии в целом не видели российского следа букмекерской конторы 1xBet, которой они выдали лицензии для работы в Украине уже во время полномасштабного вторжения россии.

Однако после личного поручения Президента Украины Владимира Зеленского и письма от Бюро экономической безопасности, в котором сообщалось о связи букмекера со страной-агрессором, в КРАИЛ в конце концов аннулировали лицензии букмекера.