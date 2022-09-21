Чистки в прокуратуре: в правоохранительном комитете ВР ждут от ОГПУ результатов проверки прокуроров

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В правоохранительном комитете Верховной Рады ждут результатов проверки в органах прокуратуры, которую проводит Офис Генпрокурора. Об этом в комментарии УНН рассказал один из членов комитета, нардеп Максим Бужанский.

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“Офис ГПУ и Генпрокурор (Андрей Костин, - ред.) действует в рамках комплексной проверки всех правоохранительных органов, инициированной Президентом еще полтора месяца назад. Я виделся с Генпрокурором – проверка еще продолжается, результатов еще нет. Конечно же, это необходимо сделать, учитывая обстоятельства, в которых оказалась наша страна. По результатам проверки, Генпрокурор предоставит отчет, мы с ним ознакомимся, и с кадровыми решениями также. Если они будут, в случае необходимости, комитет соберется на заседание, пригласит представителей Офиса Генпрокурора, самого Генпрокурора, возможно, представителей ГБР”, - отметил Бужанский.

Напомним

Ранее в правоохранительном комитете отметили, что среди прочих, следует проверить и руководителя Запорожской областной прокуратуры Виктора Приходько.

Отметим, что Приходько сейчас просят уволить запорожские бизнесмены. По их словам, он давит на местный бизнес. В то же время прокурор стоит в стороне от резонансного дела в отношении вероятного хищения гуманитарной помощи запорожскими топ-чиновниками.

По словам нардепа Юлии Яцык, в начале полномасштабного вторжения России в Украину прокурора Приходько не было в Запорожской области, что также должно быть предметом проверки.