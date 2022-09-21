"путин оказался в безвыходной ситуации" - политологи об угрозе ядерного удара со стороны россии

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Глава кремля владимир путин в своем утреннем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами. Не исключает и применения ядерного оружия, добавив, что “это не блеф”. О том, что означает данное заявление и насколько реалистичной сейчас является ядерная угроза со стороны россии, в комментарии УНН рассказали политологи.

Детали

Политологи Олеся Яхно и Владимир Воля считают, что ядерные угрозы миру в первую очередь были направлены на внутреннюю аудиторию. Ведь поражения в Харьковской области и дальнейшее контрнаступление ВСУ становятся все более очевидными даже сторонникам путина. Поэтому заявление главы кремля – это оправдание, почему “вторая армия” несет поражение перед армией “несуществующего государства”, которым он называет Украину. Ведь теперь якобы россия воюет не с Украиной, а со странами Запада, и в первую очередь с ядерными.

Цитата

«путин свою войну в Украине пытается “продать” россиянам теперь уже как глобальное противостояние. Что якобы Запад шантажирует россию ядерным ударом. Хотя, это российские ведущие пропагандистских шоу уже неоднократно обсуждали, по каким именно западным столицам можно нанести ядерный удар. В том числе и по Украине. Поэтому путин использует эту манипуляцию, чтобы более убедительно подать ситуацию с войной на территории Украины именно как противостояние с ядерными державами Запада», – рассказал Воля.

Кроме того, как считает Олеся Яхно, заявление было направлено странам Запада в качестве запугивания, чтобы партнеры Украины перестали так активно и быстро предоставлять Украине оружие.

«Единственное, что действительно ядерный шантаж на Запад может влиять на принятие решения. Потому что, насколько я понимаю, там все еще нет окончательной позиции, каким должен быть масштаб украинского контрнаступления, как быстро оно должно проходить. В россии хорошо понимают, что Украина будет возвращать свою территорию в пределах границ 1991 года, ведь такая позиция открыто звучит. Это после первого месяца войны Зеленский говорил, что победа – это возвращение наших территорий до 24 февраля, потому что никто не знал, как будет развиваться война. А сейчас никаких уступок Украина не будет делать и будет возвращать все свои территории, это будет больно для россии. Поэтому шантаж направлен на замедление предоставления военной помощи со стороны Запада, чтобы дело дошло до зимы и усталости от войны», – отметила Яхно.

Владимир Воля считает, что одновременные заявления о проведении "референдумов" на оккупированных территориях и ядерных ударов свидетельствуют о том, что после объявления “результатов” россия в кратчайшие сроки подпишет указ о присоединении данных территорий, и контрнаступление ВСУ уже будет воспринимать как посягательство на территориальную целостность рф.

«Якобы, что ядерный щит будет распространяться и на эти территории. Он об этом прямо не сказал, но в контексте выступления выглядит именно так. И любые попытки продвижения украинских войск на территорию, которую россия признает своей, будут означать нападение на россию, а значит можно будет применить ядерное оружие якобы для защиты», – сообщил Воля.

Политолог Максим Яли отметил, что очередной шантаж путина был направлен на то, чтобы западные лидеры заставили Украину сесть за стол переговоров. Но сейчас эта угроза не выглядит реалистичной.

«Еще 24 февраля, когда он объявлял о начале войны, то говорил о полной боевой готовности ядерных сил. Если говорить о реалистичности этих угроз, то они не являются реальностью, по крайней мере пока. путин вполне понимает, если он нанесет ядерный удар тактическим оружием, то это будет означать полную изоляцию. И даже Китай и Индия, которые помогают ему избежать экономического коллапса, покупая нефть газ и уголь, отказывается от этого и присоединятся к санкциям. Это происходит параллельно с заявлениями Эрдогана, который является ключевым посредником, что Турция не признает аннексию украинских территорий. Поэтому путин оказался в безвыходной ситуации и этими угрозами в очередной раз пытается запугать Запад, прежде всего европейцев, чтобы они оказывали давление на Зеленского сесть за стол переговоров. Потому что понимает, что будут быстро освобождены и другие территории, а это будет абсолютное поражение и дальнейшие социальные недовольства внутри самой россии», – рассказал политолог.