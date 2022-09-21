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Нардеп из "Слуги народа" призвал как можно быстрее разобраться с пророссийским букмекером 1xBet

Нардеп из "Слуги народа" призвал как можно быстрее разобраться с пророссийским букмекером 1xBet

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В условиях войны в Украине факт работы компании, которая имеет российские корни, является неприемлемым. Об этом в комментарии журналистам УНН заявил нардеп от “Слуги народа” Георгий Мазурашу.

Он отметил - Президент уже поручал разобраться с пророссийской компанией 1xBet, однако несмотря на это они до сих пор продолжают свою работу в Украине.

Цитата

“В условиях открытой рашистской агрессии неприемлемо, чтобы в Украине работали какие-то компании, которые имеют связанных с россией владельцев. Тем более в такой сфере, где толк от поступлений в бюджет сложно сопоставить с комплексными негативными последствиями такой «бурной деятельности». Пусть бы на этом хоть не зарабатывали представители страны-агрессора…

Если Президент обратил на это отдельное внимание и поручил разобраться (с 1xBet - ред.), видимо, надо отработать этот вопрос не менее решительно и оперативно, чем наши Защитники на фронте, которые в последнее время все увереннее отодвигают оккупантов с захваченных ими территорий”, - рассказал Мазурашу.

Напомним

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей еще не нашла оснований, чтобы инициировать введение санкций против букмекерской конторы 1xBet.

Ранее в Комиссии в целом не видели российского следа букмекерской конторы 1xBet, которой они выдали лицензии для работы в Украине уже во время полномасштабного вторжения россии.

Однако после личного поручения Президента Украины Владимира Зеленского и письма от Бюро экономической безопасности, в котором сообщалось о связи букмекера со страной-агрессором, в КРАИЛ наконец аннулировали лицензии букмекера.

Источник: УНН
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