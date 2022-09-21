"Многие готовы быть патриотом на диване" - чем грозит путинскому режиму объявление мобилизации

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Объявление путиным о “частичной мобилизации” – это не только признание поражения и провала так называемой “спецоперации”, это и ускорение антивоенных настроений внутри российского общества. Ведь большинство россиян готовы были наблюдать за войной с экранов своих телевизоров, но никак не в окопах. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Владимир Воля.

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«История с внесением военных изменений в законодательство по усилению ответственности за сдачу в плен или порчу имущества указывает на то, что проблема с этим в россии достаточно серьезная и существенная. Своим заявлением о мобилизации путин фактически признал поражение россии в войне и недостаток военных ресурсов», – рассказал Воля.

Детали

Политолог считает, что если бы объявление мобилизации состоялось в первые месяцы войны, в марте-апреле, это решение было бы более популярным среди населения, чем сейчас. Ведь российское население видит и новости о поражениях путинской армии, и реальную статистику потерь, несмотря на заявления Шойгу. Поэтому если и удастся мобилизовать определенную часть населения, мотивация таких солдат будет крайне низкой.

«Большинство думало, что война будет быстрой, далекой и никого из них не коснется. Они будут сидеть на диванах и наблюдать за этим, как за реалити-шоу. Но теперь реалити-шоу становится частью жизни каждого россиянина. Теперь все негативные эффекты от войны, которые были у военных, воевавших на территории Украины и их родных, начинают распространяться в масштабах российского общества. Многие готовы быть патриотом на диване, но никто не планировал вместо празднования Нового года в семейном кругу получить в качестве новогоднего подарка войну. Сегодня путин объявил для своего мужского населения три перспективы: игра в прятки, перспектива стать пушечным мясом или приговор по уголовной статье», – отметил политолог.

Кроме того, заявление о мобилизации ускоряет не только обострение недовольства властью, но и социально-экономические проблемы. Ведь часть экономики останется без работников. Кроме того, сама мобилизация требует значительных финансовых затрат.

«Это безусловно расшатывает его режим. Сейчас в россии все больше запускаются процессы, которые царили в российской империи во время Первой мировой войны. Тогда действовал лозунг “война до победного конца” ради получения новых территорий. Это наносило значительный ущерб экономике и усиливало антивоенные настроения в обществе. Сейчас все происходит подобным образом. К мужчинам, которых пытаются мобилизовать, добавляются их друзья и знакомые и это будет иметь “веерный” эффект недовольства», – считает политолог.

Напомним

На сайте кремля опубликован указ российского диктатора владимира путина о частичной мобилизации в рф, которая стартует сегодня.

Россияне, сразу после выступления российского диктатора владимира путина о частичной мобилизации в рф, раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Тбилиси и Ереван. Немного билетов осталось в Турцию.