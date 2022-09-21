"Такая нервная реакция загоняет в тупик саму рф" - политологи о возможных мотивах проведения псевдореферендумов и их последствиях для россии

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Объявление о проведении так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины имеет целью продемонстрировать “победы” внутренней российской аудитории и увеличивать ставки рф в возможных будущих переговорах. Но решится ли россия на аннексию и какие тогда будут последствия - об этом журналисту УНН рассказали политологи.

Детали

Политолог Максим Яли считает, что объявления о так называемых референдумах на оккупированных украинских территориях с последующей аннексией нужны, чтобы продемонстрировать внутренней аудитории хотя бы какую-то победу, ведь сейчас российский зритель видит только сообщения о поражениях.

«Но я думаю, что здесь еще следует подождать. Мы все помним 2014 год, когда в так называемых “лнр” и “днр” провели “референдумы”, но путин 8 лет их не признавал. То есть в их результатах никто не сомневается, но согласится ли россия их принимать – это мы ещё увидим. Кроме того, сейчас еще происходит Генассамблея ООН, куда полетел лавров, чтобы проводить переговоры», – считает Яли.

Еще одна из возможных причин проведения референдумов, как отмечает политолог Олеся Яхно – возможность россии “торговаться”.

«Думаю, это такая политтехнологическая задумка. Показать миру, что они могут захватить новые территории и предложить Украине их в обмен на отказ от Крыма и Донбасса. Но если россия их проведет, это может иметь обратный эффект для самой россии. Ведь если произойдет вхождение оккупированных территорий в состав рф, а потом Украина их контрнаступлением вернет, то в сознании российских граждан будет фигурировать наглядность о потере россией своих территорий. А то, что ВСУ перейдут в контрнаступление в дальнейшем – это несомненно. Поэтому такая нервная реакция загоняет в тупик саму рф», – рассказала Яхно.

Кроме того, аннексия украинских территорий в западных странах может ускорить процедуру изменений в законодательстве, согласно которым разрешается конфискация российских активов. Об этом рассказал политолог Владимир Воля. Он добавил, что таким образом рф “обменяет” сотни миллиардов долларов за рубежом на четыре разоренные области, которые в дальнейшем потребуют финансовых вложений на восстановление.

Однако, как отметил Воля, одна из возможных причин проведения референдумов на украинских территориях – это узаконивание мобилизации оставшихся там украинцев.

«Это такое узаконивание утилизации мужской части населения. Я думаю, что их в первую очередь будут мобилизовать. Ведь они вроде бы должны быть благодарны россии за освобождение. Таким образом, эти люди еще не успели стать гражданами россии, а они уже должны идти за нее воевать, или становиться преступниками, если отказываются воевать», – рассказал политолог.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла Заявление в связи с очередным этапом эскалации ситуации безопасности в мире, спровоцированным последними решениями преступной власти российской федерации, в котором призвала мировое сообщество не признавать "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

Оккупанты готовят "референдумы" на 23-27 сентября.