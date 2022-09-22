"Спустят на тормозах": волонтеры не верят в справедливое расследование хищения гуманитарной помощи в Запорожье

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Волонтеры не верят, что причастные к хищению гуманитарной помощи в Запорожской области понесут справедливое наказание. Об этом в комментарии УНН рассказала волонтер Диана Петреня.

Детали

По ее мнению, расследование этого дела может затянуться на годы. В то же время, если виновных не накажут, этот скандал может отразиться на поставках гуманитарной помощи в Украину.

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“Я уверена, что чиновникам из Запорожья ничего не будет. Скорее всего, запустят процесс длительного расследования, которое будет длиться годами. А потом спустят на тормозах. На имидж волонтеров это, скорее всего, не повлияет. Потому что разворовывали гуманитарку официальные чиновники, не волонтеры. Поэтому претензий, думаю, нет. По крайней мере наши донаторы из-за рубежа ничего подобного не заявляли. И поступлений оттуда меньше не стало. На уровне официальной помощи стране - возможно. Доверия, наверное, меньше. Единственное, что спасет положение, это честный суд и показательное наказание виновных. Но не думаю, что это возможно”, - отметила Петреня.

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В то же время волонтеры из Запорожья говорят, что уже ощутили последствия скандала на себе. Организации из других регионов не хотят отправлять помощь, когда слышат, что речь идет о Запорожье. По словам благотворителей, скандалом вокруг разворовывания гуманитарки интересуются и иностранные партнерские организации, поэтому приходится объяснять им, что волонтеры не имеют отношения к преступным схемам.

Напомним

30 августа СБУ и НАБУ провели ряд обысков в Запорожье, в частности в горсовете по делу о возможном незаконном присвоении гуманитарной помощи ТОП-чиновниками в Запорожской области.

Вместе с тем, о фактах возможного хищения гуманитарной помощи в Запорожье было известно еще в апреле. Тогда местный волонтер жаловалась на действия заместителя ОГА Златы Некрасовой.

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В Верховной Раде отметили: запорожские правоохранители загнали дело в тупик. Нардеп Юлия Яцык отметила, что ими было открыто уголовное производство по хищению гуманитарки, однако областной прокурор Виктор Приходько изменил подследственность дела, что привело к торможению расследования.

А экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что запорожские правоохранители покрывали схемы с хищением гуманитарной помощи, поэтому дело и не расследовалось должным образом.