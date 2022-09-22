"Ватники" будут за мир и восстановление Украины": политолог о том, как надо поступать с пророссийскими политсилами

КИЕВ. 22 сентября. УНН. После завершения войны в Украине пророссийские партии чтобы и дальше существовать, будут менять риторику и формат идеологии. Однако, существует большая вероятность, что они и в дальнейшем будут работать в интересах кремля, а значит в послевоенной Украине необходима люстрация. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Николай Давидюк.

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«Понятно, что ОПЗЖ и другие подобные партии в таком виде, как было до войны, существовать уже не будут. Теперь все “ватники” будут за мир и восстановление Украины. Однако, это не отменяет того, что они и в дальнейшем смогут работать на кремль. Конечно, теперь они не будут открыто пророссийскими, поэтому будут искать какие-то альтернативные идеологии. Но при этом и в дальнейшем будут работать на Россию и черпать свое влияние из популистского российского телевидения и российских YouTube-каналов», – рассказал Давидюк.

Для этого, как считает политолог, после завершения войны в Украине необходимо будет провести люстрацию чиновников, которые работали на россию.

«Это люстрация, которую надо было провести в 90-х, как это сделали Чехия, Польша и Словакия, но не было проведено у нас. И все те, кто передавал “флешки”, делали уступки в пользу нашего врага, сейчас должны быть как минимум люстрированы. В лучшем случае – должны быть заведены дела, если есть фактаж такого сотрудничества. Если только подозрение – должны подпадать под люстрацию», – считает политолог.

Однако, среди данных категорий чиновников есть и исключения. Например, те, кто до войны входил в “Партию регионов” или ОПЗЖ, но не действовали в интересах кремля, а с началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины взяли в руки оружие или стали к управлению населенными пунктами, чтобы защищать их от российского вторжения. По словам Давидюка, данная категория чиновников не должна подпадать под люстрацию.

Что касается пророссийских телевизионных и YouTube-каналов в Украине, то они тоже будут менять названия и формат пропаганды.

Напомним

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» («ОПЗЖ») и таким образом, окончательно запретил её деятельность в нашей стране.



