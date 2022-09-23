ВСК по расследованию хищений гуманитарки проведет выездное заседание в Запорожье

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Временная следственная комиссия Верховной рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере получения, распределения, транспортировки, хранения, использования по целевому назначению гуманитарной и другой помощи проведет выездное заседание в Запорожье. Об этом в комментарии УНН сообщил член ВСК, нардеп Максим Ткаченко.

Детали

По его словам, в рамках ВСК будут рассматривать и причастность правоохранителей к вероятным хищениям. В то же время работа Комиссии будет касаться не только скандала с хищением гуманитарки в Запорожье.

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“Однозначно (будем рассматривать причастность правоохранителей, - ред.), и планируем первое заседание провести в Запорожье, однако ВСК создана не только по вопросам Запорожской области”, - отметил нардеп.

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Напомним

30 августа СБУ и НАБУ провели ряд обысков в Запорожье, в частности в горсовете по делу о возможном незаконном присвоении гуманитарной помощи ТОП-чиновниками в Запорожской области.

Отметим, что ранее факты возможного хищения расследовали запорожские правоохранители, однако, по словам нардепа Юлии Яцык, местный прокурор завел дело в тупик. А экс-нардеп Игорь Мосийчук отметил, что запорожские правоохранители покрывали преступные схемы.

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Отметим, что руководителя Запорожской областной прокуратуры Виктора Приходько сейчас просят уволить запорожские бизнесмены. По их словам, он не только закрывает глаза на разворовывание гуманитарки в регионе, а еще и выполняет частные заказы и уничтожает местный бизнес.

В правоохранительном комитете ВР считают необходимым проверить Приходько в рамках масштабной проверки органов прокуратуры, инициированной Офисом Генпрокурора.