Повлияют ли митинги россиян на путинский режим - рассказали политические психологи

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сейчас митинги против мобилизации в россии имеют слишком малые масштабы, чтобы изменить ситуацию внутри страны. Россияне и в дальнейшем будут проявлять покорность, будут адаптироваться к новым условиям и пытаться саботировать мобилизацию. Об этом в комментарии УНН рассказали политические психологи.

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«Сейчас российское общество переживает состояние, похожее на то, что возникло в ответ на объявление путиным «специальной военной операции» в феврале 2022 года. Фактически, путин во второй раз объявил войну, которая теперь будет затрагивать большинство российских семей напрямую, а не в виде ежевечернего пропагандистского шоу. Россияне во второй раз переживают стадию шока. На этой стадии – в условиях уничтоженных институтов гражданского сопротивления и замороженной гражданской жизни в целом – действенных и организованных массовых протестов против мобилизации не будет и не может быть. Общество реагирует на внезапно актуализированную витальную угрозу либо бегством, либо замиранием. Предполагаю, что покорность мобилизованных граждан, послушно выполняющих приказы военкоматов, продиктована в какой-то части реакцией замирания. Это мобилизация морально и политически демобилизованного общества», – отмечает политический психолог Светлана Чунихина.

Она добавила, что дальнейшие изменения общественного восприятия и отношения к войне в рф будут полностью зависеть от событий на поле боя. Если россияне начнут чувствовать свою силу, протестов не будет, а будет расти поддержка войны. Если они понесут существенные потери и унизительные поражения – крах путинского режима станет очень вероятным сценарием.

«В этом смысле ситуация принципиально не изменилась с самого начала войны. На готовность как общества в целом, так и руководителей режима в рф завершить эту войну не повлияют никакие другие факторы, кроме поражения на фронте», – рассказала Чунихина.

Политический психолог Валентин Ким считает, что для такой большой страны, как россия, это достаточно малое сопротивление. Кроме того, протестные проявления будут идти по ниспадающей траектории. То есть наибольшее количество митингов произошло именно в момент объявления мобилизации, и постепенно оно будет уменьшаться.

«Постепенно большинство населения, которое недовольно решением своего лидера, будет адаптироваться к новой реальности. Мы уже видим огромные очереди на границах, что означает, что человек выбирает приятную для себя реакцию – бежать от мобилизации. Те, кто не бегут, их адаптация будет проявляться в поисках выходов из ситуации: взятки военкомам, договоренность о неотправке непосредственно на фронт, или направление в какое-то более тихое место. Также это будет саботаж: не появляться в военкоматы или прятаться. Поэтому я прогнозирую, что плотность митингов будет снижаться, и пока кремлевская власть не столкнется с существенным сопротивлением», – рассказал Ким.

Сколько будет продолжаться данное состояние российского общества, психолог отмечает, что пока неизвестно. Все будет зависеть от двух факторов. Первый – серьезные трагедии, среди которых, например, одновременная гибель большого количества мобилизованных на фронте. Второе – постепенное, но значительное ухудшение экономической ситуации внутри страны, когда холодильник побеждает телевизор. Тогда тоже, по его словам, можно ожидать усиления этих процессов. Но пока что российское общество демонстрирует подчиненность, а кремлевская власть – самоуверенность, упорство и непоколебимость в своих намерениях.

«Здесь еще действует интересный эволюционный механизм, когда при наличии внешнего врага общество вынуждено демонстрировать межгрупповую агрессию. И как только повышается уровень межгрупповой агрессии, спадает уровень внутригрупповой агрессии. То есть люди объединяются, им проще найти общий язык, снижается уровень внутренних конфликтов, внутренней агрессии, увеличивается степень доверия друг к другу и к собственному лидеру, увеличивается степень альтруистического поведения. Конечно, нельзя сказать, что российское общество однообразно. Есть разные направления восприятия ситуации, но общий вектор подчиняется усилению межгрупповой агрессии. И кремлевская пропаганда работает именно на это», – добавил Ким.

Напомним

После объявления мобилизации в россии 21 сентября на границах рф с Грузией, Монголией и Казахстаном очевидцы фиксировали большие очереди авто с желающими покинуть страну.

В стране началась новая волна поджогов военкоматов и акций. В Москве некоторым задержанным на акции против мобилизации, которая прошла 21 сентября, в отделах полиции вручили повестки в военкоматы.