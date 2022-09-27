Выборы в Италии: политолог рассказала, изменится ли позиция нового правительства по войне в Украине и политике ЕС

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Победа на выборах в Италии правоцентристских партий существенно не повлияет на позицию государства относительно войны в Украине. Однако, есть риски того, что усилятся евроскептические настроения, которые смогут повлиять на единство в самом Европейском Союзе. Об этом в комментарии УНН рассказала политолог Олеся Яхно.

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«Эти выборы сейчас привлекают внимание потому, что военная агрессия россии против Украины – это вызов для всех государств и институтов. Ведь война продолжается в разных форматах и против Европы, это и энергетическая война, и экономическая, ведь Европа вынуждена избавляться от сотрудничества с россией. А Италия – третья экономика ЕС и страна, которая традиционно много лет имела тесные связи с россией не только в сфере экономики, но и в сфере сотрудничества политических сил, информационной активности и представленности российских политиков и пропагандистов в итальянских СМИ. И конечно, после того, как правительство Марио Драги четко сформулировало свою позицию по отношению к россии, иногда четче, чем немецкие и французские лидеры, сейчас внимание приковано к Италии. Будут ли там происходить обратные процессы, сохранит ли Италия ту линию, которую проводил экс-премьер-министр Марио Драги», – отметила Яхно.

Согласно результатам соцопросов, будущая коалиция и правительство будут самыми правыми еще со времен Муссолини. Ведь ультраправый лагерь набирает более 40%, в то время как левый – около 26%, что является существенной разницей. Также привлекает внимание, каким будет состав коалиции.

«Там есть три партии. Одна партия – это “Братья Италии”. Джорджия Мелони после полномасштабного вторжения перестроила свою позицию, хотя раньше она была довольно скептической, а иногда – контраверсионной в своих заявлениях. Сейчас она заявила, что будет продолжать курс Марио Драги и будет поддерживать все, что касается оборонной сферы, санкций и политики НАТО. Однако, возникает вопрос, будет ли этот курс действительно продолжен. Есть две другие партии, которые на словах тоже осуждают российское вторжение, но их позиция иногда неоднозначна. Например, накануне выборов Сильвио Берлускони, чья партия “Вперед, Италия” тоже прошла, хоть и в наименьшем составе, заявил, что путин не хотел войны, его подтолкнули, и главная цель вторжения – просто свергнуть власть в Украине. Берлускони не понимает, почему армия “расползлась” по всей Украине, а не сконцентрировалась возле Киева. Вторая партия – это “Лига” Маттео Сальвини, который тоже известен пропутинскими настроениями и в свое время носил футболку с изображением владимира путина. В этом смысле есть опасения, куда же будет двигаться коалиция», – рассказала Яхно.

Однако политолог считает, что не будет кардинального пересмотра позиции по Украине. Ведь энергетическая война и ядерный шантаж касаются и Италии в том числе. Даже праворадикальная партия пока не может выйти и заявить, что поддерживает россию. Но, как отмечает Яхно, может повлиять на евроскептические настроения и единство в самом Европейском Союзе.

«Ультраправорадикальные партии традиционно евроскептические. Они выступают за уменьшение роли Брюсселя, за усиление националистических проявлений и ослабление уровня интегрированности в европейские институты. Из-за этого могут быть определенные инициативы, которые усилят евроскептические настроения. А это тоже сейчас важно, ведь Европа нуждается в единстве и находится в стадии пересмотра ряда сфер, в частности оборонной, энергетической, миграционной. И страны, которые имеют наибольшую экономику среди стран ЕС, а это Германия, Франция и Италия, традиционно задают тон и, в определенной степени, влияют на принятие решения на уровне ЕС в целом», – отметила политолог.

Италия при Марио Драги только начала перестраиваться в отношении внешнеполитической позиции. На уровне парламента предыдущего созыва инициировались расследования относительно информационной политики и почему российские пропагандисты имели такой доступ к итальянским медиа, давали много интервью, даже после начала российского вторжения. Поэтому внимание мира приковано к тому, завершится ли эта перестройка или закончится уже на начальной стадии.

«Еще один риск, который может быть выгоден россии – противоречия внутри самой коалиции и ее нестабильность. Даже если Джорджия Мелони будет поддерживать в определенной степени курс Марио Драги, есть два других субъекта, которые могут вести себя по-разному и в случае противоречий выйти из коалиции. Тогда коалиция распадется и могут быть снова досрочные выборы. Это на время может вытянуть Италию из внешней позиции и погрузить во внутренние процессы. Это выгодно путину, потому что любые процессы, замыкающие страну исключительно в собственных проблемах, исключают ее из проактивной позиции снаружи. Для Украины нет прямой угрозы, что новое правительство будет признавать агрессию или резко станет пропутинским. Но то, что может уменьшиться динамика поддержки из-за погруженности во внутренние процессы, – такой риск есть», – считает политолог.

Напомним

Джорджия Мелони может стать первой женщиной-премьер-министром Италии, возглавляя партию "Братья Италии", набравшую больше всего голосов в составе правоцентристской коалиции на воскресных выборах.