Иранские беспилотники в Украине: политолог рассказал, с какими последствиями могут столкнуться власти Ирана

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Независимо от того, была ли передача россии иранских беспилотников непосредственно при участии властей Ирана, или с помощью третьих стран или частных компаний, Запад все же даст ответ. Это могут быть и экономические санкции, и поддержка протестных настроений, и даже свержение существующего режима Ирана. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Воля.

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«Сейчас мы видим, что есть дроны, которые идентифицируют как дроны иранского производства. Где изготавливались конкретно именно эти аппараты: в Иране, или на территории какой-то другой страны – пока непонятно. Второй возникающий вопрос – кто их передавал? Или это дроны, производство которых происходило на территории третьей страны, или частная компания закупила их для передачи в россию. Также возможно, что дроны изготавливались на территории самой россии, и тогда возникает вопрос о передаче технологий. Поэтому, я думаю, что сейчас спецслужбы активно это изучают», – сообщил Воля.

Он считает, что независимо от того, была ли это прямая передача дронов от иранских властей, или другими способами они попали в россию, США, Европа и Израиль без ответа не оставят этот факт.

«В любом случае реакция будет, потому что фактически иранские власти помогают путину в войне против Украины. Какие конкретно санкции – пока сложно сказать. Сейчас в Иране протестный взрыв и острый внутриполитический кризис. Я думаю, что можно ожидать разных нюансов, как поддержки оппозиции и протестов, так и финансово-торгового давления на иранские власти. Также я не исключаю, что израильские и западные спецслужбы будут более активно действовать именно на свержение нынешнего иранского руководства, которое создает десятки проблем, в том числе и по получению ядерного оружия. Мы видим, что Иран не очень спешит возвращаться в соглашение по поводу ядерной программы и требует прекратить расследование МАГАТЭ. Поэтому история с дронами еще больше осложнила отношения Ирана с Западом. Я думаю, что иранское руководство очень просчиталось, когда пошло на предоставление прямой или косвенной помощи путину для ведения войны против Украины. Этим шагом они переиграли сами себя», – считает политолог.

Но даже экономическое давление уже поможет в дестабилизации правящего режима Ирана. Те протесты, что происходят сейчас в стране, – это производная не только нынешнего политического режима, но и социально-экономических проблем, которые назревали ещё с прошлого года. А из-за войны путина добавились проблемы и с продовольствием, в частности, это проблема роста мировых цен на него. Поэтому финансовые ограничения со стороны Запада станут ощутимыми для иранских властей.

«Конечно, они могут, как Эрдоган, сказать, что это частная компания передала дроны. Потому что аналогичная ситуация была с “Байрактарами”, когда россияне упрекали Эрдогана, что Турция их поставляет Украине. Тогда Эрдоган ответил, что это не государство, а частная компания их продает Украине. Возможно, такой “фокус” попытаются провернуть и иранские руководители, сказав, что дроны изготовлены на территории другой страны. Например, в Таджикистане, а они не имеют к этому отношения. Однако, в это трудно поверить. Тем более, была информация, что они самолетами напрямую из Ирана доставлены в россию. А это значит, что иранские власти могли не допустить передачу дронов, даже если это происходило через частную компанию. Так что Ирану будет сложно реабилитироваться. Разве что покаяться, увеличить компенсации за сбитый украинский самолет, осудить действия путина в Украине и вернуться к ядерной программе», – отметил Воля.

Напомним

россия в последние дни атаковала в Украине с помощью беспилотников-камикадзе, которые, по словам украинских военных, были иранскими беспилотниками Shahed-136. 23 сентября украинские военные впервые сбили многоцелевой ударный БпЛА иранского производства Mohajer-6.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиян заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон войны рф против Украины и считает неправильным отправку любой стороной оружия как Украине, так и россии.

Из-за поставок Ираном оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.