Украина должна сформулировать четкий ответ на случай применения ядерного оружия - эксперт

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Украина должна сформулировать ответ на вопрос, каким будет ответ на возможное применение ядерного оружия страной-агрессором. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Олег Лисный.

Он предполагает, что именно это может стать одним из пунктов повестки дня на сегодняшнем заседании СНБО, которое созвал Президент.

В целом же эксперт считает, что основным пунктом станет формирование реакции на антизаконные, антигуманные и нелепые решения кремля по оккупированным украинским территориям.

Политолог уверен, что реакция власти будет жесткой и адекватной.

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«Решения будут опираться на позицию иностранных государств-партнеров, таких как Соединенные Штаты, Великобритания. Я думаю, что у Президента были консультации по этому поводу. Это будет решение, которое будет опираться на то, что уже проговорено с иностранными партнерами – то есть, каким образом будет реагировать Украина, и каким образом будет реагировать Запад. Это будет ключевым моментом (заседание СНБО – ред.). Еще один из моментов – вопрос, который беспокоит каждого украинца, – ядерные угрозы. На это надо сформулировать четкий ответ Украины – как именно Украина в случае, не дай Бог, применения тактического ядерного оружия или акта ядерного терроризма (например, применение высокоточного по ЗАЭС), отреагирует. Мир уже более-менее озвучил определенные моменты. И Украина должна их озвучить», - считает Лисный.

Эксперт уверен, что своими последними действиями путин перечеркнул перспективу любых переговоров, ведь и Президент Владимир Зеленский заявлял, что в случае актов аннексий переговоры с путиным станут невозможны.

Напомним

президент рф подписал указ о признании независимыми Запорожской и Херсонской областей, территории которых находятся под российской оккупацией.

Сегодня, 30 сентября, в 15 часов в кремле запланирована официальная церемония по аннексии оккупированных рф территорий Украины на основании результатов псевдореферендумов.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 сентября заседание СНБО.