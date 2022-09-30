"путин стратегически проиграл" - политолог о подаче заявки Украины на членство в НАТО

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Аннексия украинских территорий Россией может привести к тому, что большинство государств НАТО все же согласятся принять Украину в Альянс. Это свидетельствует о том, что путин стратегически просчитался и ему сложно будет подать эту новость как победу внутреннему потребителю. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Воля.

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«На самом деле сегодня путин сделал шаг, который открывает определенное поле для возможностей Украины. Президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО. И сейчас, как следствие аннексии и ядерных угроз путина, большинство государств НАТО могут согласиться принять Украину. Конечно, будет дискуссия, нас не примут так безусловно», – отметил Воля.

Однако, как говорит политолог, сейчас наступает момент, когда будет понятно, на чьей стороне на самом деле такие политики, как Эрдоган и Орбан.

«Особенно Эрдоган. Мы на своей территории курдов не скрываем, к нам придраться у него не получится. Разве что может рассказывать, что он не хочет портить отношения с путиным. То же самое, кстати, может заявить и Орбан», – считает Воля.

Политолог добавил, вполне вероятно, что на время рассмотрения заявки Украины о вступлении в НАТО, США, Франция и Великобритания – ядерные страны – предоставят особые гарантии безопасности для Украины. Аналогично, как это было в случае Финляндии, когда страна подала свою заявку. На днях состоялся необъявленный визит министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Вполне возможно, что обсуждались именно эта тема. Если будет действительно так и ядерные державы предоставят гарантии безопасности Украине, то таким образом удастся нивелировать ядерные угрозы путина.

«Этот шаг подчеркивает, что путин стратегически проиграл и запустил механизм вступления Украины в НАТО, захватив и аннексировав украинские территории. Также это может оказать негативное влияние на отношение самих россиян к путину. Ведь такое поражение путина уже нельзя как-то по-другому подать или скрыть и замолчать. Это будут обсуждать», – рассказал политолог.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.



