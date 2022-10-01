"Должен быть готовым к критике": Яценко проиграл судебное дело против журналиста

КИЕВ. 1 октября. УНН. Уманский горрайонный суд отказал в удовлетворении иска нардепа Антона Яценко против черкасского журналиста Владимира Гамалыци о защите чести и достоинства. Суд отметил, что Яценко как народный депутат и публичное лицо должен быть готов к усиленной критике. Об этом говорится в решении суда, которое есть в распоряжении УНН.

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“Публичное лицо, государственный служащий должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, к пристальному вниманию общества и повышенной заинтересованности к его деятельности и/или личной жизни и т.д., ведь они, выбирая карьеру публичного лица, согласились на такое внимание. Истец Яценко А.В. является народным депутатом Украины, то есть является публичным лицом, занимающим публичную должность, а потому предел допустимой критики и объем распространенной информации о нем значительно шире, поскольку он непосредственно играет важную роль в деятельности государства, и его непосредственные действия представляют общественный интерес”, - говорится в решении суда.

В то же время там отмечается, что украинское законодательство гарантирует каждому гражданину право на выражение собственного мнения. Поэтому суд принял решение отказать Яценко в удовлетворении иска. Вместе с тем, он имеет право на обжалование решения.

Владимир Гамалыця в комментарии УНН отметил, что планирует подать против Яценко встречный иск.

Добавим

Иск Яценко касался видео Гамалыци, в котором журналист говорит, что с начала полномасштабной войны нардеп уклонялся от своих депутатских полномочий: не появлялся в Верховной Раде и покинул свой округ в Черкасской области. В то же время он обвинил Яценко, что тот развернул борьбу с активистами и волонтерами.

“Яценко постоянно подчеркивает, что за него проголосовало 70% избирателей, может, это он именно говорил во время переговоров с оккупантами, что Умань и Уманский район пойдет за ним, когда он скажет, может, он именно тот, кто обещал, что Уманщина не будет сопротивляться, и он очень зол, что его договоренности сорвали те же военные, волонтеры, общественные активисты, терроборона. Нынешняя деятельность нардепа Яценко, которая подрывает обороноспособность страны в военное время - это прямой вызов Зеленскому и всей Украине”, - цитируют видео Гамалыци в матералах дела.

Видео было размещено в “Официальной группе города Умань” в Facebook, которая сейчас удалена из соцсети. Гамалыця был администратором группы и связывает ее блокировку с нардепом Яценко.

Напомним

На самого Яценко также неоднократно подавали в суд о защите чести и достоинства. Сейчас в судах лежат иски о нардепе от председателя Черкасской ОГА Игоря Табурца, а также активиста и волонтера Владимира Нетребенко.