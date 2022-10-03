Законодательный спам для пиара: в Раде зарегистрировали законопроект о депутатских запросах

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8044 об изменении порядка объявления депутатских запросов в сессионном зале. По словам юриста Олега Саакяна, эта инициатива может быть использована депутатами для собственного пиара. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

Детали

Согласно закону о “Регламенте Верховной Рады”, количество и содержание депутатских запросов объявляется на ближайшем пленарном заседании в пятницу после их представления. Депутаты же предлагают в период действия военного положения объявлять их просто на ближайшем пленарном заседании.

Как отмечает Саакян, законопроект имеет рациональное зерно, ведь во время военного положения Верховная Рада работает не в своем стандартном режиме и заседания не часто приходятся на пятницу. Вместе с тем он отметил, что есть риски законодательного спама и пиара депутатов на своих обращениях.

Цитата

“Как и любая инициатива, эта имеет в себе рациональное зерно и риски. Риски заключаются в том, что если рассматривать эти обращения на каждом очередном заседании, на ближайшем, то, конечно, это может превратиться в законодательный спам. Таким образом можно заполонить повестку дня теми обращениями, которые будут исключительно пиаром конкретных политиков или их злоупотреблением своим мандатом (...). Поэтому надо подойти взвешенно, с одной стороны действительно нужно отвязать от пятницы, а с другой стороны надо четко приоритизировать этот вопрос относительно других, которые должны рассматриваться в те дни, когда проходят пленарные заседания в ВР. Очевидно, что депутатское обращение не является самым приоритетным вопросом”, - рассказал юрист.

Добавим

Авторами указанного законопроекта выступили Любовь Шпак, Дмитрий Разумков, Александр Бакумов, Арсений Пушкаренко, Роман Бабий, Георгий Мазурашу, Сергей Швец, Оксана Дмитриева, Виталий Войцеховский, Евгений Петруняк, Ольга Саладуха, Дмитрий Микиша, Ярослав Юрчишин и Антон Яценко.

Отметим, последний нередко использует свои депутатские полномочия, в частности, запросы, для борьбы со своими оппонентами.

В то же время законотворческую деятельность Яценко ведет не слишком активно. За время полномасштабной войны он подал всего два законопроекта: выше упомянутый о депутатских запросах в соавторстве с другими нардепами и собственную инициативу по уменьшению зарплат нардепов до “минималки”, которую в экспертной среде называют популистской.

Напомним

По мнению политолога Владимира Цыбулько, нардеп Антон Яценко решил зарегистрировать популистский законопроект из-за того, что его обвиняют в коллаборационной деятельности.