В КРАИЛ открестились от наложения санкций на пророссийского букмекера 1xBet

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей заявили, что им ничего неизвестно о наложении санкций со стороны Украины на пророссийского букмекера 1xBet, которому недавно аннулировали лицензии для работы. Об этом журналистам УНН сообщил член КРАИЛ Геннадий Новиков.

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“Сейчас я нахожусь на больничном, однако насколько я знаю, от нас (КРАИЛ - ред.) ничего не поступало относительно санкций”, - сообщил Новиков.

В пресс-службе Комиссии также отметили, что они не инициировали наложение санкций на пророссийского букмекера, который до сих пор продолжает нелегально работать в Украине, однако для уточнения ситуации сделали соответствующий запрос от редакции ИА “УНН”, ответа на который до сих пор нет.

Контекст

30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций против значимых физических и юридических лиц для того, чтобы “демонтировать российское влияние”.

Полного санкционного списка в публичной плоскости еще нет, в то же время в СМИ появилась информация, что среди компаний по инициативе Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей оказалась и пророссийская букмекерская контора 1xBet.

Напомним

6 сентября Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, которая работала в Украине под брендом 1хBet, только после личного вмешательства Президента Украины и Бюро экономической безопасности. Ранее же в Комиссии не замечали российского следа букмекерской конторы.

По результатам проверки информации в документах, которые подала ООО “ТБК” (1xBet), когда получала лицензии для работы в Украине, были обнаружены недостоверные сведения в контексте связи ООО “ТБК” (1xBet) с государством-агрессором.

В то же время официальный сайт с доменным именем 1xbet.ua, на который Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдавала лицензии россиянам, не работал в Украине вообще, однако все сайты-зеркала, несмотря на аннулирование лицензий до сих пор доступны для украинских игроков: на них можно ставить ставки, играть в онлайн-казино и игры.

Кроме того, россияне, которые причастны к созданию 1xBet - Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин - до сих пор не попали в санкционный список Украины.