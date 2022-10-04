Приоритетом для Украины должно быть развитие собственного ОПК: эксперт о многоуровневой системе гарантий безопасности

КИЕВ. 4 октября. УНН. Многоуровневая система гарантий безопасности для Украины имеет несколько составляющих. Но основа ее безопасности заключается в развитии собственного оборонно-промышленного комплекса с помощью финансирования стран-партнеров. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Детали

Эксперт называет основные составляющие, которые, по его мнению, сейчас являются базовыми для дальнейшего существования государства. В частности, речь идет о международных договорах со странами-гарантами, за исключением, соответственно, Китая и российской федерации. Вторым пунктом политолог считает необходимым составление непосредственных двусторонних договоров между странами в рамках уже многоуровневого договора о гарантиях. В условиях войны для Украины также крайне важным является перевооружение армии и обучение личного состава Вооруженных Сил Украины в овладении новейшими образцами оружия.

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“И главное, кроме военно-технической помощи, – это предоставление финансовой помощи в моменте развития отечественных заводов, которые будут изготавливать оружие “натовского” образца, чтобы мы не ожидали возможности предоставления нам военно-технического снаряжения и вооружения, а сами производили его”, – считает эксперт.

Снегирев также отметил необходимость ускоренной процедуры по вступлению в НАТО. Украинская сторона настаивает, собственно, на ускоренном характере решения этого вопроса по примеру Швеции и Финляндии, путем предоставления ПДЧ (план действий по членству – ред.).

“Но основной момент заключается в том, что будет после победы. Необходимо гарантировать развитие украинского государства, и соответственно, развитие украинской армии для того, чтобы соответствовать стандартам и требованиям Альянса”, – резюмировал политолог.

Дополнение

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 30 сентября, где констатируется невозможность проведения переговоров с президентом рф владимиром путиным, а также содержатся решения по обращению в НАТО.

В указе №679/2022 содержится поручение Кабмину "подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленные на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии российской федерации, усиление военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных возможностей, содействие развитию оборонно-промышленного комплекса и существенного увеличения масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих".