За 15 лет в Раде только один законопроект авторства нардепа Яценко стал законом

КИЕВ. 5 октября. УНН. Народный депутат Антон Яценко уже 15 лет подряд носит звание народного депутата, однако похвастаться успешной законотворческой деятельностью он не может. За это время лишь один законопроект авторства лично Яценко стал законом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Верховной Рады.

Детали

За все время работы в Верховной Раде Антон Яценко стал автором или соавтором 245 законопроектов. Однако почти 80% из них были отклонены или сняты с рассмотрения.

За 15 лет только 12 законопроектов, в разработке которых Яценко принимал участие, стали законами, из них только один - лично его авторства (по отмене так называемого “Закона Савченко”), в остальных он был соавтором.

Отметим, что некоторые инициативы Яценко пытался продвигать на протяжении нескольких созывов подряд. Например, о свободной экономической зоне в Умани, от которой нардеп и попал в парламент. Впрочем, такие законопроекты даже не попадают в сессионный зал.

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Наибольшую законотворческую активность Антон Яценко демонстрировал во время работы Рады 8 созыва - подал почти 150 законопроектов. Чего нельзя сказать о его первом созыве - всего 26 проектов законов. В Раде 7 созыва он зарегистрировал 40 инициатив, ни одна из которых не попала в сессионный зал, хотя тогда Яценко входил в провластную на то время, а сейчас запрещенную “Партию регионов”. За время работы нынешнего парламента нардеп стал автором или соавтором 30 законопроектов, подавляющее большинство из которых сейчас “зависло” в комитетах.

Напомним

Одна из недавних инициатив Яценко - законопроект об уменьшении зарплат нардепов до минималки и лишение их льгот на время действия военного положения. Его уже раскритиковали в научно-экспертном управлении ВР.

Другие народные депутаты называют такую инициативу популистской и такой, которая несет коррупционные риски. Ведь, если нардепов лишить зарплаты, это будет побуждать их брать взятки.

Отметим, Яценко уже не впервые предлагает лишить парламентариев заработка. Так, в 2020 году он зарегистрировал проект постановления о перенаправлении трехмесячной зарплаты депутатов на нужды больниц.