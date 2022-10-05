Пророссийская контора 1xBet может попасть под санкции Украины: Кабмин поручил рассмотреть этот вопрос

КИЕВ. 5 октября. УНН. Пророссийская букмекерская контора 1xBet может попасть под санкции Украины. По крайней мере вопросом о наличии соответствующих оснований по поручению Кабинета министров Украины уже занялись в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей во взаимодействии с СБУ, ГУР, МО, МВД, СВРУ, Минюстом, БЭБ и Финмониторингом, передает УНН.

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“КРАИЛ во взаимодействии с разведывательным сообществом (СБУ, ГУР, МО, МВД, СВРУ, Минюст, БЭБ и Финмониторинг) по поручению Кабинета министров рассматривают вопрос о наличии оснований для применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к ООО “ТБК”, бенефициарным владельцам торговой марки “1xBet” и/или к аффилированным с ними лицам”, - сообщили в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

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Ранее в СМИ появилась информация, что КРАИЛ инициировала наложение санкций со стороны Украины на пророссийского букмекера. В то же время в самой Комиссии эту информацию опровергли.

Напомним

6 сентября Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, которая работала в Украине под брендом 1хBet, только после личного вмешательства Президента Украины и Бюро экономической безопасности. Ранее же в Комиссии не замечали российского следа букмекерской конторы.

По результатам проверки информации в документах, которые подала ООО “ТБК” (1xBet), когда получала лицензии для работы в Украине, были обнаружены недостоверные сведения в контексте связи ООО “ТБК” (1xBet) с государством-агрессором.

В то же время официальный сайт с доменным именем 1xbet.ua, на который Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдавала лицензии россиянам, не работал в Украине вообще, однако все сайты-зеркала, несмотря на аннулирование лицензий до сих пор доступны для украинских игроков: на них можно делать ставки, играть в онлайн-казино и игры.

Кроме того, россияне, которые причастны к созданию 1xBet - Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин - до сих пор не попали в санкционный список Украины.