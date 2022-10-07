Специальный трибунал: юрист рассказал о перспективах его создания и последствиях для руководства россии

КИЕВ. 7 октября. УНН. Создание специального трибунала будет зависеть от решения международного сообщества. Однако, если судебный орган будет создан, путин запомнится в истории как международный преступник. Об этом в комментарии УНН рассказал профессор международного права Иван Городиский.

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«Это идея группы юристов-международников, которая была озвучена в конце февраля этого года. В частности, в данную группу входят бывший британский премьер-министр Гордон Браун, известный юрист Филип Сэндс и ряд других. Уже позже она была поддержана широким сообществом. Этот специальный трибунал предусматривает наказание именно в отношении преступления агрессии. Относительно других преступлений, таких как военные, которые будут доказаны, что это преступления против человечности или геноцид, они охватываются Международным уголовным судом. А вот специальный трибунал именно по преступлению агрессии, поскольку россия и российские чиновники не подпадают под юрисдикцию международного уголовного суда в данном случае», – рассказал Городиский.

Детали

Что касается перспектив его создания, то юрист отмечает: если опираться на опыт относительно других конфликтов, таких как в Уганде, Югославии, Камбодже, Боснии, то уже неоднократно создавались специальные международные органы или гибридные органы, то есть, национальные органы с международным элементом, занимавшиеся расследованием и наказанием виновных в преступлениях в ходе вооруженного конфликта.

«То есть, положительная практика есть. Однако, его создание будет зависеть, в первую очередь, от международного сообщества. Все предыдущие случаи трибуналы создавались согласно резолюциям Совета безопасности ООН или Генассамблеи ООН. В данном же случае понятно, что россия будет блокировать через ООН все попытки создать такой судебный орган. Здесь важно обеспечить политическую подоплеку. Многое зависит, насколько эффективной будет украинская дипломатия, и в ООН, и вне ее. Если достаточно эффективно сможет убедить, и эту идею поддержат другие государства, то, бесспорно, этот орган имеет перспективу», – отметил Городиский.

По словам юриста, сейчас есть два варианта наказания военного и политического руководства россии: очный и заочный.

«Очный вариант – привлечения виновных из россии, как это было, например, в Нюрнберге. По состоянию на сейчас мы далеки от этого варианта. Да, есть много побед, однако этот вариант еще не реалистичен. Поэтому важно в рамках учредительных договоров предусмотреть возможность заочного привлечения, при отсутствии обвиняемого и с заочным рассмотрением дела. Следствием его может быть не заключение, по крайней мере сразу, поскольку его надо обеспечить. Может быть, например, конфискация имущества, находящегося за границей. Кроме того, такие лица будут изолированы, хотя это уже произошло. То есть, они смогут находиться только в россии или тех странах, которые будут отрицать решение. Многие считают, что главным следствием должно быть заключение путина в тюрьму. Безусловно, это цель, к которой надо стремиться. Но ключевым является то, что решения данного трибунала будут маркером, что эти люди признаны преступниками. путин, шойгу, герасимов, патрушев и другие будут признаны международными преступниками, и этого клейма они с себя не смоют. История запомнит их как международных преступников. Поэтому с моральной и политической точки зрения даже заочное осуждение является очень важным», – рассказал Городиский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал, чтобы привлечь к ответственности политическое и военное руководство россии.