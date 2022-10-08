"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт

КИЕВ. 8 октября. УНН. Утренний взрыв на керченском мосту свидетельствует о начале деоккупации временно оккупированных территорий Херсонской области, в частности, правого берега Днепра. Кроме этого, это знаменует логистические и экономические трудности для оккупационных властей и блокирование путей поставки тяжелой техники и личного состава врага. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев.

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“Ситуация с крымским мостом будет свидетельствовать о деоккупации захваченных районов Херсонской области, в первую очередь, правого берега Днепра. Можем уже говорить и констатировать, что российская группировка, расположенная в Херсонской области, уже лишена возможности получения боекомплектов, горюче-смазочных материалов, и главное – это проведение ротации и вывоз раненых. Только за сутки по крымскому мосту в сторону Херсона проходило до 60 вагонов с военной техникой и вооружением. Вывод из строя, безусловно, создаст возможные последствия относительно дальнейшего успешного характера продвижения украинских войск в сторону Херсона”, – считает эксперт.

Детали

Он отметил, что стоит говорить об устойчивом характере работы украинской стороны по демилитаризации оккупированного полуострова. Снегирев пояснил, что крымский мост является основной логистической составляющей оккупационной администрации, а не только военной компоненты.

Благодаря крымскому мосту оккупанты не только перебрасывают военное снаряжение, личный состав и тяжелую бронетехнику. В первую очередь он обеспечивает жизнедеятельность оккупированного полуострова, говорит эксперт.

“Не случайно после подрыва оккупационная администрация заявила, что теперь в руки крымчан “будет продаваться не более трех килограммов бакалеи, то есть крупы, и так далее”. Это первое свидетельство того, что есть определенные экономические трудности, и российская федерация вынуждена считаться с этим фактом”, – продолжил политолог.

Таким образом, выведение из строя крымского моста парализует возможность для оккупационной армии поддерживать жизнедеятельность российского контингента в Херсонской области.

Относительно перспектив освобождения аннексированного полуострова в ближайшее время эксперт отметил, что есть несколько моментов, которые затрудняют деоккупацию Крыма. Но вместе с тем, можно говорить о том, что уже созданы основы для освобождения оккупированных районов полуострова.

“Не случайно английская разведка и другие западные специалисты называют конкретные даты – а именно католическое рождество, как возможную дату деоккупации, в первую очередь Херсонской области. Об аннексированном Крыме речь пока не идет, поскольку есть несколько моментов, которые затрудняют деоккупацию Крыма. Но вместе с тем, можно и говорить о том, что созданы основы для освобождения оккупированных районов Крыма. Сейчас в Херсонской области украинские войска вышли на ряд ключевых позиций. Это, собственно, нависание над российскими группировками в районе Берислава, и, соответственно, возможность прорыва фронта в районе Снигиревки.

Берислав интересен тем, что расположен в 10 км от Новой Каховки. Новая Каховка – это вода в Крым. Если удастся, собственно, локализовать российскую группировку в районе Новой Каховки и Берислава – то одна из целей российской спецоперации, а именно, поставки воды в Крым, будет локализована. Соответственно, тогда встанет вопрос не только военных рычагов влияния по деоккупации Крыма, но и соответственно, экономический. То есть, будут созданы условия, которые позволят говорить об успешном характере продвижения украинских войск вглубь полуострова”, – пояснил он.

В частности, успешный характер продвижения ВСУ в Херсонской области, а именно выход на позиции Берислава и Новой Каховки, по словам эксперта, даст возможность держать под огневым контролем Крымский перешеек. И если эти задачи будут выполнены в ближайшее время – ноябрь/декабрь, то тогда можно будет говорить об освобождении Крымского полуострова в ближайшей исторической перспективе – в 2023 году, добавляет эксперт.

Дополнение

8 октября утром на керчинском мосту в Крыму произошел взрыв.

Источники в правоохранительных органах сообщили УНН, что за подрывом крымского моста стоит спецоперация Службы безопасности Украины.

Однако в СБУ официально заявили, что все комментарии будут после окончательной победы Украины в войне.

Отметим, что назначенный москвой "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев после взрыва на крымском мосту сначала сообщил об ограничениях на продажу топлива и продуктов питания, а затем о том, что они снимаются.

Тем временем, в Керчи во временно оккупированном Крыму образовалась многокилометровая очередь к паромной переправе на выезд с полуострова.