Президент ПАСЕ прокомментировал утренние обстрелы: рвется в Украину, ждет разговора с Зеленским и призывает не забывать о правах россиян

СТРАСБУРГ-КИЕВ. 10 октября. УНН. Европейское сообщество шокировано новым уровнем жестокости россии по отношению к народу Украины – и это хорошо. Об этом заявил президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Тини Кокс в эксклюзивном комментарии журналистке УНН Алле Тулинской.

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«Сегодня утром мы все были шокированы тем, что новый уровень зверств был продемонстрирован в агрессивной войне россии против Украины и народа Украины. И снова, новый уровень зверств был достигнут в результате беспорядочного обстрела украинских городов, украинской инфраструктуры и, наконец, попадания, причинения вреда, убийства и ранения стольких украинских граждан», - отметил Кокс.

«Каждый раз, когда российская федерация повышает свою жестокость, свою одностороннюю жестокость – мы шокированы. И это - хорошо, потому что мы никогда не должны принимать за норму, что великая держава в Европе считает, что она может использовать свою военную мощь для нападения на соседнюю страну», - объясняет Президент ПАСЕ.

Детали

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения, рф была исключена из организации, ведь она пересекла не только украинскую границу, но и «красные линии».

Решение было принято единогласно, подчеркнул собеседник УНН, и это является подтверждением четкой позиции международного сообщества в отношении российской агрессии.

«Мы никогда не стояли так сплоченно, как сегодня. И это, по моему мнению, то, что мы можем предложить Украине. У нас нет оружия, у нас нет денег – это другие страны и другие организации, с которыми мы имеем дело. Но что мы можем сделать, так это помочь восстановить справедливость в отношении граждан Украины и помочь, насколько это возможно, как можно быстрее закончить эту войну, которая никогда не должна была начаться», - отметил он.

Президент ПАСЕ напомнил также, что на этой неделе Ассамблея будет принимать Президента Украины Владимира Зеленского.

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«Он принял мое приглашение выступить перед нашим собранием. Мы спросим его: "Что вы думаете, господин президент, мы с вами - наша организация, старейшая и самая широкая организация Европы, основанная на договорах, для защиты мира на этом континенте, что мы можем сделать?" - рассказал Кокс.

Также по его словам, ПАСЕ хорошо сотрудничает с украинской делегацией в Ассамблее и с украинскими дипломатами.

«Я также готов приехать в Украину как можно скорее, снова, чтобы продемонстрировать солидарность, но также обсудить, что мы можем сделать на практике, чтобы помочь нашим согражданам в Украине…Так что да, Украина может рассчитывать на нашу солидарность. Я сказал это, когда посетил Украину по приглашению спикера вашего парламента. Я собираюсь сказать это снова, когда вернусь в Украину. А пока мы направляем наши миссии в вашу страну, не для того, чтобы готовить бумаги, а для того, чтобы договариваться, заключать соглашения, чтобы помочь вам как можно лучше подготовить, возможно, специальный трибунал, чтобы привлечь к ответственности всех (виновных – ред.) людей, на самом высоком уровне», - говорит собеседник.

Он сообщил, что лауреатом Премии имени Вацлава Гавела по правам человека в этом году стал российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

«Он находится в тюрьме, но даже из тюрьмы он продолжает посылать свои сигналы и призывы к своим согражданам больше не мириться с жестокостью правительства этой страны и противостоять ей. Потому что мы должны защищать права человека, права граждан Украины, которые должны восприниматься серьезно, что означает, что они имеют право жить своей жизнью, а также права граждан россии, которые имеют право выступать против этой жестокой агрессивной войны. Поэтому в этом смысле, я думаю, мы помогаем гражданам Украины, государству Украина, и мы будем продолжать это делать», - добавил он.

Напомним

Армия рф во время сегодняшнего массированного удара атаковала Украину 84 ракетами и 24 беспилотниками, уничтожено 56 из них, в частности, 10 дронов-камикадзе.