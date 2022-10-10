Это скотство: заместитель члена делегации в ПАСЕ о решении Красного Креста приостановить работу в Украине

СТРАСБУРГ-КИЕВ. 10 октября. УНН. Заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Дмитрий Наталуха в комментарии УНН заявил, что решение Международного Комитета Красного Креста о приостановлении деятельности в Украине является скотством.

Детали

В частности, Наталуха объяснил, что существует два “Красных Креста” в Украине. Первый – Международный Комитет Красного Креста, так называемая ICRC, которая является международной организацией с центральным офисом в Женеве. Вторая – Общество Красного Креста, которое является украинской организацией и проводит свою деятельность на территории Украины.

“О приостановлении своей деятельности в Украине из-за слишком угрожающих рисковых условий работы заявил именно ICRC, то есть Международный Комитет Красного Креста. И это неудивительно, потому что они это заявление сделали вместе с Норвежским Советом беженцев. Опровергла же заявление о приостановлении своей деятельности украинская организация, то есть Общество Красного Креста, которая работает в Украине и продолжает работать”, – пояснил Наталуха.

Он отметил, что международные партнеры в лице Красного Креста, в очередной раз доказали не хотят дальше работать в Украине из-за риска для своей жизни, и назвал такое решение организации скотством.

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“Я считаю, что поступок ICRC – это скотство. Потому что организация, которая создана для защиты жертв войны, обеспечения прав военнопленных, для работы в таких рисковых условиях, и самое главное: которая собирает миллиарды евро от ведущих спонсоров и доноров в виде национальных государств – за 7 месяцев в Украине палец о палец не ударила для того, чтобы каким-то образом облегчить жизнь семьям погибших, семьям военнопленных. Мы не понимаем смысл существования этой организации, которая продолжает собирать деньги по всему миру, прикрываясь историей в Украине.

Они проводят концерты, на которых большими буквами написано “Ukraine”. Но потом стоит звездочка и маленькими буквами написано, что эти деньги идут на облегчение условий жертв всех конфликтов по решению Международного комитета Красного Креста. То есть, они собирают под логотипом “Ukraine”, а деньги распределяют бог знает куда. Они получат средства от национальных государств и правительств, никто не знает, где эти средства, в конце концов”, – констатировал Наталуха.

Добавим

Единственный способ наказания для этой организации спикер считает апеллирование к национальным донорам с требованием прекращения финансирования организации из-за невыполнения ею функций, предусмотренных ее уставом.

Ранее

Информационное агентство Reuters заявило, что Красный Крест приостанавливает свою деятельность в Украине из-за опасных условий.

В то же время, представитель МККК в Украине Александр Власенко в комментарии УНН заявил, что информация о якобы прекращении деятельности по соображениям безопасности не соответствует действительности.