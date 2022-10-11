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Незаконное обогащение: в САП подтвердили открытие уголовных дел против нардепа Яценко

Незаконное обогащение: в САП подтвердили открытие уголовных дел против нардепа Яценко

Антон Яценко

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили открытие двух уголовных дел против народного депутата Антона Яценко. Об этом говорится в ответе на запрос УНН.

Цитата

“На основании постановления Высшего антикоррупционного суда Генеральным прокурором в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту возможного совершения народным депутатом уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366-2 и ст. 368-5 УК Украины. Проведение досудебного расследования поручено НАБУ”, - говорится в ответе.

Детали относительно того, о каких именно правонарушениях идет речь в делах, в САП разглашать не стали, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним

Как сообщал УНН, против народного депутата Антона Яценко открыли два уголовных дела в отношении незаконного обогащения и внесения недостоверных данных в декларации. 

Ранее журналисты обнаружили, что семья нардепа Яценко владеет элитной недвижимостью в столице и Киевской области. В частности, на тестя нардепа был записан особняк в поселке Козин под Киевом площадью более 1,5 тыс. кв. м. На него же был записан и ряд недвижимости общей стоимостью около 8 млн долл.

Источник: УНН
Теги: уголовное производство, САП, Антон Яценко
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