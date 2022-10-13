"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины

КИЕВ. 13 октября. УНН. Поддержка Генассамблеей ООН проекта резолюции, осуждающей попытку россии аннексировать четыре украинских региона, означает, что рф изолирована в своем видении изменения границ Украины. А значит попытки применить радикальные меры в ответ на контрнаступление ВСУ будут признаны миром как безосновательные. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Воля.

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«Значение резолюции в том, что большинство стран мира выразили четкую позицию, что не признают аннексию россией четырех украинских регионов и границ, очерченных россией. Что касается практических последствий, то россия рассказывала, что аннексировала украинские регионы и любые военные действия со стороны Украины по отвоеванию этих территорий будут расцениваться как нападение, собственно, на рф. Резолюция же показывает, что кроме самой россии и еще четырех государств никто не считает эти территории российской федерацией. То есть, россия находится, по сути, в изоляции со своим видением. Поэтому, если попытается применять какие-то радикальные шаги, чтобы остановить украинское наступление, теперь ее апелляции к тому, что это территория россии, с точки зрения международного контекста, оказываются безосновательными», – рассказал Воля.

Детали

Если анализировать, кто поддержал россию, то те же страны, которые и голосовали против резолюции ООН, которая осуждала российскую войну и призывала вывести войска из Украины в пределах границ по состоянию на 1991 год. Это беларусь, Никарагуа, Сирия и КНДР.

«То есть, у россии союзников не прибавилось. Опять 35 государств воздержались от голосования, но это не значит, что они признали агрессию, они просто воздержались. Российская пропаганда пытается преподносить, что Украину не поддерживают крупнейшие по численности страны мира, такие как Индия и Китай. Но на самом деле это манипуляция, потому что они не поддерживают россию. Интересной выглядит и позиция таких государств как Иран, который предоставил россии комплектующие для беспилотников. Вроде бы, союзники. Но Иран решил устраниться от высказывания какой-либо позиции из-за непростых отношений с Западом. Они не хотят, чтобы против них вводились дополнительные санкции за эти беспилотники. Возможно, рассчитывают на ослабление санкций, чтобы продавать больше нефти на мировой рынок», – отметил Воля.

Также интересна, по мнению политолога, позиция Венесуэлы, которую в мире считают союзником россии на уровне с беларусью. Она, так же как и Иран, может рассчитывать на ослабление санкций для увеличения экспорта нефти.

«Если говорить об ОДКБ, то все, кроме россии и беларуси, воздержались от голосования. Например, Казахстан, который не голосовал. На самом деле, позиция страны была уже ранее озвучена Токаевым, который прямо в глаза путину сказал, что Казахстан не признает "л/днр". То есть, это означает, если Казахстан не захотел признать независимость псевдореспублик, то однозначно не признает и аннексию – более радикальный шаг со стороны россии по изменению границ Украины», – считает политолог.

Напомним

В Генассамблее ООН абсолютное большинство членов организации, а именно 143 страны, проголосовали за проект резолюции, осуждающей попытку россии аннексировать четыре украинских оккупированных региона.